E-Devlet'in vatandaşlara sunduğu soyağacı hizmeti gün geçtikçe daha çok konuşuluyor. Milyonlarca vatandaş soyağacına ulaşınca sosyal medya patladı. Sosyal medyayı patlatan gelişmelerin arasında soyağacındaki ilginç isimler, soyağacındaki 1800'lü tarihlerde doğumlu olanların hala sağ gözükmesi vb...

SABAH SAATLERİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN "E-DEVLET SOYAĞACI" AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı Twitter üzerinden E-Devlet soyağacı ile ilgili istatistik yayınladı. Yayınlanan tweet'te:

"Saat 07.45 itibarıyla cevaplanan istek sayısı: 8.141.756 adet" denildi.

SOSYAL MEDYA UYARISI: BUNU SAKIN YAPMAYIN!

E-Devlet üzerinden alınan Alt-Üst Soy Bilgisi belgesini sosyal medyadan paylaşanlara uyarı geldi. O belgelerde anne kızlık soyismi yazdığı için dolandırıcılara fırsat kapısı açılıyor. Uzmanlar konuyla ilgili uyarı yaptılar.

E-DEVLET SOYAĞACI NASIL SORGULANIR?

E-Devlet sistemine ilk giriş için Google arama motorundan ya da başka arama motorlarından "edevlet" yazarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresine ulaşabilirsiniz. Dikkat! turkiye.gov.tr adresi dışında farklı bir bağlantıdan giriş yapmayınız. E-Devlet'in resmi sayfası "https://www.turkiye.gov.tr/" adresidir.

E-Devlet sisteminde sizi karşılayacak ilk sayfa kullanıcı panelidir. Burada T.C kimlik numarası ve şifre işlemlerin yapılacağı bölümdür.

İlk olarak T.C kimlik numaranızı uygun bölüme giriniz. Daha sonra E-Devlet şifrenizi uygun bölüme giriniz.

E-Devlet şifrenizi mi unuttunuz?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan E-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

E-Devlet giriş işlemlerini yaptıktan sonra anasayfa da sizi arama butonu karşılayacak. Arama butonuna "soy" yazarak aşağıda çıkan bağlantılara ulaşacaksınız.

Aşağıdaki çıkan bağlantılardan "Alt-üst soy bilgisi sorgulama" bağlantısına tıklayarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

Ulaştığınız bu sayfada sorgulama yaptıktan sonra size bu şekilde bilgilendirme mesajı gelecek. Bu işlemleri yaptıktan sonra geriye kalan tek işlem beklemek olacaktır. E-Devlet sistemi tarafından size bilgilendirme mesajı gelecektir.

E-Devlet Nedir?

E-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir. Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan E-Devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.