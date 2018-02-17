e-Devlet soyağacı sorgulama işlemi için flaş uyarı! Geçtiğimiz gün açılan e-Devlet soyağacı sorgulama (Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama) hizmeti ile birlikte milyonlarca vatandaş soyağacını görüntülemek için e-Devlet sistemine akın etmişti. Oluşan yoğunluk sonrasında e-Devlet sistemi çökmüş ve sisteme girişler bir süre boyunca kapatılmıştı.

Yapılan teknik çalışmalar sonrasında e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi yeniden erişime açıldı ve vatandaşlar yeni sisteme göre talep bırakarak soyağacını görüntülemeye başladı. Peki e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır?

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet soyağacı sorgulama için ilk olarak e-Devlet'in resmi internet sitesine (turkiye.gov.tr) giriş yapın. Daha sonrasında giriş ekranına gidin ve bu ekranda yer alan giriş seçeneklerinden birini kullanarak (e-Devlet şifresi, mobil imza, e-İmza, T.C. Kimlik Kartı ve İnternet Bankacılığı) sisteme giriş yapın.

Sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza bir arama kutucuğu gelecek. Bu arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazın ve hizmeti kullanmak için tıklayın. Son olarak da sistemde talep bırakın ve soyağacı raporunuzun hazırlanmasını bekleyin.

Soyağacı raporunuz hazır olduğunda e-Devlet sisteminde yer alan kayıtlı mail adresinize veya cep telefonunuza bilgilendirme mesajı gelecektir. Bu bilgilendirme mesajı sonrasında tekrar e-Devlet'e giriş yaparak soyağacı raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

e-Devlet sisteminde soyağacı sorgulama işlemini gerçekleştirdikten sonra soyağacı raporunu sosyal medyada paylaşan vatandaşlara uyarı geldi. Bilindiği üzere soyağacı raporunda anne kızlık soyadları ve cilt no gibi bazı kritik bilgiler yer alıyor ve bu bilgileri gizlemeden olduğu gibi sosyal medyada paylaşmak dolandırıcılara fırsat oluyor.

Bankalar ve bazı kurumlar, vatandaşları bu bilgileri sosyal medya üzerinden paylaşmamaları konusunda uyardı.

Siber güvenlik ve sosyal medya uzmanları, "alt-üst soy raporunu" "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenen vatandaşların bu bilgileri sosyal medyada paylaşmasının bilgisayar korsanlarının işine yaradığını ve çeşitli mağduriyetlere neden olduğunu bildirdi.

Bilişim Teknolojileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve siber güvenlik uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de kişisel verilerin kanunlarla korunduğunu söyledi.

Yüksel, insanların mahrem bilgilerinin başkaları tarafından kullanılmasıyla zarara uğrayabileceğine dikkati çekerek, "Kurumlar, müşterilerinin birtakım bilgilerini aldığında onu nasıl saklaması ve koruması gerektiği kanunlarla sabit ve belirlenmiş durumdadır. Çünkü birkaç senedir bazı vatandaşlarımızın özel bilgilerinin internet ortamında rahatlıkla dolaştığını görüyoruz. Özellikle bilgisayar korsanları tarafından bu bilgilerin başkalarına satıldığına çok defa şahit olduk." dedi.

İnsanların özel bilgilerinin sanal alemde dolaşmasının çok büyük tehlikeleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Yüksel, yakın zamanda İsviçre'de bir firmanın korsanlar tarafından hacklendiğini, çok az müşterinin bilgilerinin internette yayınlanmasının bile toplumda travmaya neden olduğunu belirtti.

Yüksel, Türkiye'de devam eden dijitalleşme süreci kapsamında "e-Devlet" sisteminin ortaya çıktığını, şifrelerle girilebilen bu sistemde vatandaşların sağlık bilgilerinden ikametgah adresine kadar bazı özel bilgilerinin bulunduğunu anımsattı.

Verilerin korunmasının kişisel özgürlükler açısından çok önemli olduğunun altını çizen Yüksel, "Alt-üst soy raporuna bakmak masum bir şey. Ben de atalarımızı merak ediyorum. Hatta sisteme girip baktım ama burada geçici sıkıntılar olduğu için sisteme giremedim. Çünkü insanlar nereden geldiğini bilmek istiyor. Bunu anlayabiliyorum ama popüler kültürün şu andaki gereği yediğimizi, içtiğimizi veya soyağacımızın nereden geldiğini sosyal medyada, düşünmeden paylaşmak oldu. Bu konuda farkındalık düzeyimiz düşük. Kötü niyetli insanlar soyağacı paylaşımlarından fırsatlar çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.

Yüksel, çeşitli arama motorlarında "nüfus kağıdı" kelimesinin taranması sonucunda birçok gerçek kimlik fotoğrafının da bulunabildiğini söyledi.

Korsanların buradaki gerçek kimlik numaralarıyla birçok işlem yapabildiğini aktaran Yüksel, aynı şekilde soyağacında yer alan özel bilgileri paylaşan kişilerin dolandırıcılara ve kötü niyetli kişilere davetiye çıkardığını belirtti.

Bilgisayar korsanlarının mahrem bilgilerden rahatlıkla yararlandığını ifade eden Yüksel, şöyle devam etti:

"Bir hacker, sosyal mühendislik yapar. Önce, saldıracağı kişi ya da kurum hakkında ele geçirebileceği bütün verileri değerlendirir, kullanır. Sonrasında saldırı planlar, düşünür. Bu saldırının gerçeğe yakın olması için karşı taraftan gelecek güvenlikle ilgili soruları cevaplaması gerekir. Korsanlar bir bankayı aradığında sizin adres, kimlik veya anne kızlık soyadını bir şekilde bilebilir. Bunları bildikten sonra belirli hizmetleri kendisine göre değiştirebilir. Soyağacı hizmeti faydalı ama bu bilgilerin sosyal medyada paylaşılıyor olması çok riskli. Çünkü bilgisayar korsanları, soyağacından elde ettikleri bilgileri dolandırıcılık için anahtar olarak kullanıyor. Örneğin, bir bankayı aradığınızda annenizin kızlık soyadı sorulur. Siz sosyal medyada, soy raporunu açık şekilde paylaştığınızda bu bilgileri de vermiş olursunuz. Böylece, kötü niyetli kişiler, cep telefonu, sim kartları veya kredi kartı gibi önemli materyalleri kendi istediği şekilde yönlendirebilir. Bunun sonucunda maddi ve manevi olarak zarar görebilirsiniz."

Siber güvenlik uzmanı Ali Keskin ise internet teknolojilerinin dijital istihbarat sorununu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Keskin, soyağacı hizmetinin vatandaşlar tarafından beklenilenin üstünde ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Ancak e-Devlet, bütün kişisel bilgilerinizin barındığı sistem olması nedeniyle size özeldir. Bir başkası ile asla paylaşılmaması gereken önemli bir konudur. Son zamanlarda insanlar soyağacı bilgisini öğrendikten sonra sosyal medya üzerinden bu görüntüleri yayınlamaya başladılar. Bu çok tehlikeli." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşların internet kafe gibi halka açık işletmelerde soyağacı bilgilerini öğrenmek ve bazı işlemler yaptırmak üzere de özel bilgilerini paylaştıklarını aktaran Keskin, sosyal medyadan öğrenilen kimlik bilgileriyle sahte kimlik oluşturabileceğini bildirdi.

Keskin, dolandırıcıların kimlik bilgileriyle vatandaşlar adına şirket kurabileceğini ifade ederek, bu bilgilerin bankacılık ile tapu işlemelerinde de kullanılabileceğini kaydetti.

Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Ege Bölge Başkanı ve Sosyal Medya Uzmanı Alaattin Çağıl da alt-üst soy raporunun paylaşılmasının yaygınlaşmasının sosyal medyada çok konuşulması ve gündem haline gelmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Twitter'da konuyla ilgili bazı etiketlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çağıl, "Özellikle mizahi olarak konuya yaklaşan kullanıcıların bazıları farkında olmadan sosyal medyada özel bilgilerini paylaşmış oluyor. Olayın bu boyuta geleceğini zaten hepimiz biliyorduk fakat bu kadar etkili olacağını tahmin etmedik. Dün gece saat 02.00'den beri sadece 'edevletsoyağacı' etiketine 52 bin 600 tweet atıldı, 'edevletsoyağacı' etiketi 10 saat 'trend topic' listesinde kaldı." diye konuştu.

Çağıl, bilinçsizce ve merak duygusuyla gelişen sürecin sosyal medyada yeni bir mizah anlayışı da oluşturduğunu sözlerine ekledi.

e-DEVLET ŞİFRE YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kamu ve devlet hizmetlerinin kolayca yapıldığı e-Devlet sistemine giriş yapmak için en çok kullanılan yöntemlerden birisi de T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile giriş işlemidir. Vatandaşlar, PTT merkezlerinden e-Devlet şifresini almakta ve bu şifreler ile sisteme giriş yapmaktadır.

Ancak şifresini unutan vatandaşlar, e-Devlet şifresini nasıl yenileyebileceğini araştırma yapmaya başladı. e-Devlet şifresini unutanlar için şifre sıfırlama ekranı yer almaktadır ve bu ekran üzerinden şifre sıfırlanabilir.

e-DEVLET ŞİFRE YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Devlet şifre yenileme işlemi için aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz;

160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezi ile görüşmek,

PTT şubelerinden yeni şifre zarfı almak, (4 TL işlem ücreti)

Daha önceden cep telefonu onaylandıysa, cep telefonuna gelen SMS kodu ile şifre sıfırlamak,

Daha önceden e-posta onaylandıysa, e-posta adresine gelecek olan kod ile şifre sıfırlamak,

İnternet bankacılığı yoluyla müşterisi olduğunuz bankanın internet şubesi sayfasına giriş yaparak e-Devlet şifresine ihtiyaç duymadan e-Devlet'e giriş yapabilir ve şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız, bunlardan biri ile de sisteme giriş yaparak şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Yukarıdaki seçenekler ile e-Devlet şifresi yenilenmektedir.

Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.

Öte yandan yurt dışında yaşayan vatandaşlar da Elçilik ve Konsolosluk yardımıyla ücretsiz olarak e-Devlet şifresini temin edebilirler.

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