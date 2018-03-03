e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetinin kullanıma sunulmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş aile büyüklerini ve soyunu görüntülemek için sisteme akın etmiş ve sistem çökmüştü. Yaşanan bu yoğunluk sonrasında bir süre hizmet veremeyen ve bakıma alınan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti, geçtiğimiz günlerde yeniden erişime açıldı ve talep sistemiyle çalışmaya başladı. Peki e-Devlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır? İşte Alt-Üst Soy Bilgisi sorgulama ekranı...

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA

e-Devlet soyağacı sorgulama hizmetini kullanabilmek için ilk olarak e-Devlet'e giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş için e-Devlet şifresi, Mobil İmza, e-İmza, İnternet Bankacılığı ve T.C. Kimlik Kartı kullanılabilir.

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme giriş yaptıktan sonra ikinci aşamada karşınıza gelen arama ekranına "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" yazabilirsiniz. Açılan ekranda talebiniz alınacak ve soyağacı raporunuz hazırlanacak.

Sistem tarafından soyağacı raporunuz hazırlandığında e-Devlet sistemine kayıtlı telefon numaranıza veya mail adresinize bilgilendirme mesajı gelecektir.

Bu mesaj geldikten sonra sistem üzerinden soyağacı raporunuzu görüntüleyebilirsiniz.

Raporda 1800'lü yıllara kadar soyağacı bilgisi görüntülenmektedir. Soyağacı raporunda aile büyüklerinin adı-soyadı, doğum ve ölüm tarihi ve nerede doğduğu gibi bilgiler yer almaktadır.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, e-Devlet soyağacı raporunu sosyal medyada paylaşan vatandaşlar için kritik bir uyarıda bulundu. Bilindiği üzere soyağacı raporunda bazı kritik bilgiler de yer alıyor. Bu bilgilerin yer aldığı raporu sosyal medyada paylaşmak ise dolandırıcılıklara sebep olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, sosyal medya sitelerinde e-Devlet soyağacı raporunun paylaşılmamasını veya raporu paylaşırken bu bilgilerin gizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

e-DEVLET ŞİFREMİ UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan E-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.

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