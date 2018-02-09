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“E-Devlet’ten soyağacı sayfasına bilgilerimi girdim. Kocaman harflerle ‘Soyun kurusun’ yazıyor.”

“Bir insan 200 yıl boyunca Çorumlu olabilir mi sözlük?”

“Bürokrasimiz öyle bir şey ki internette bile kuyruk bekletiyor.”

Yedi göbek sülalemin de ne kadar vizyonsuz olduğunu gördüm. Memleket dışında bir hayatı kimse kovalamamış. Burada da kuyrukta bekliyoruz.”

Geçmişini merak edenler, e-Devlet’te soyağacına ulaşmaya çalıştı.