e Devlet soyağacı sorgulama hizmetini milyonlarca vatandaş kullanarak soy bilgisine ulaştı. Kimi vatandaşlar e-Devlet üzerinden soyağacı sorgulaması yaptığında soy bilgisine ulaşamadı. e Devlet soyağacı sorgulamasında bu durum ile karşılaşanlar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'ne başvurmaları gerekmektedir.
DAHA ESKİ TARİHLERİ GÖRÜNTÜLEMEK MÜMKÜN MÜ?
e Devlet soyağacı sorgulayan vatandaşlar soy ağacında daha eski tarihlere inmenin yollarını arıyorlar. e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamada daha eski tarihlere inmek mümkün değil. Buna çözüm olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü'ne başvuruda bulunarak daha eski tarihleri görüntüleme imkanınız olabilir.
E DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
e Devlet soyağacı sorgulama (Alt Üst soy bilgisi) işlemleri nasıl yapıldığına dair sırasıyla anlatalım.
Vatandaşların soy bilgisini daha detaylı ve derin bir şekilde görüntüleyebilmesi için oluşturulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini kullanmak için ilk olarak birçok kamu ve devlet hizmetinin ücretsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ekrana gelen arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi" yazmak yeterli olacaktır. Ardından açılan sayfada sistem soy bilginizi hazırlayacak ve bu ekranda biraz beklemeniz gerekecektir.
Ardından ikinci aşamada "Yeni Belge Oluştur" butonuna bastıktan sonra sistem soy bilginiz için belge oluşturmaya başlayacak ve işlem bittiğinde karşınıza sunacaktır.
SOSYAL MEDYA UYARISI: BUNU SAKIN YAPMAYIN!
E-Devlet üzerinden alınan Alt-Üst Soy Bilgisi belgesini sosyal medyadan paylaşanlara uyarı geldi. O belgelerde anne kızlık soyismi yazdığı için dolandırıcılara fırsat kapısı açılıyor. Uzmanlar konuyla ilgili uyarı yaptılar.
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