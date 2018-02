e-Devlet soyağacı sorgulama yeniden aktifleştirildi. Geçtiğimiz günlerde e-Devlet sistemi üzerinden kullanıma sunulan, ancak aşırı yoğunluk nedeniyle çökmelere ve kilitlenmelere yol açan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti (soyağacı sorgulama) kısa süreli olarak erişime kapatılmış ve teknik çalışmalar başlamıştı. Teknik çalışmalar son buldu ve milyonların beklediği e-Devlet soyağacı sorgulama sistemi yeniden erişime açıldı.

Sistemin tekrar açılmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş bir kere daha e-Devlet'e akın etti. Soyağacı sorgulama hizmetine getirilen yeni bir sistem sayesinde, vatandaşlar soyağacı raporunu görüntülemek için talepte bulunuyor. Talepte bulunduktan sonra e-Devlet hesabında yer alan mail adresine veya cep telefon numarasında bilgilendirme mesajı gönderiliyor. Vatandaşlar, gelen bu mesajdan sonra e-Devlet'e girerek soyağacı sorgulama sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ NASIL ÖĞRENİLİR?

"türkiye.gov.tr" internet erişim adresine e-Devlet şifresi vasıtasıyla giren vatandaşlar Alt-Üst Soy Bilgisi kısmına giriş yapıyor. Giriş yapıldıktan sonra hemen soy bilgilerine ulaşılamıyor. 'Soy bilginizi öğrenme isteğiniz kaydedildi' cevabının ardından sisteme kayıtlı cep telefonuna bilgi mesajı gelmesi bekleniyor.

Telefona, "Alt-üst soy bilgileriniz hazırlanmıştır. e-Devlet kapısından kontrol edebilirsiniz." mesajı geldikten sonra tekrar türkiye.gov.tr adresine girilerek Alt - Üst Soy Bilgisi bölümüne tıklanarak soy bilgilerine ulaşılıyor.

PROF. DR. AHMET TAŞAĞIL, SOYAĞACI SORGULAMA İŞLEMİNİ HABERTÜRK TV'DE DEĞERLENDİRDİ

Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Habertürk TV'de e-Devlet soyağacı sorgulama sistemini değerlendirdi. Taşağıl, soyağacı araştırması konusunda kullanılan yöntemlerden bahsetti. Taşağıl, yaptığı değerlendirmede aşağıdaki ifadeleri kullandı;

"Bu bir soyağacı denemez, mümkün değil soyağacı olmasına. Ancak 1800'lere ve 1850'lere kadar bilgiler toplanabilir. Her ailenin 6-7 göbek öncesini bilmesi söz konusudur Türkiye'de. Bir de i,ki türlü değerlendirmek lazım, göçmen ailelerde o kadar eskiye gitmez kayıtlarda ama yerli olan yani eskiden beri Anadolu Türk'ü olan insanlarda, ailelerde soy kütüğünü daha ileriye götürmek mümkün. Bu dünyanın her yerinde çok merak edilen bir konudur. Birçok secereler yapılır ve bu secerelere tarihçiler güvenmez. Ama benim çevremden duyduğum kadarıyla genelde 1850'lere ve sonrasında doğru sağlıklı bir şekilde gidiliği. Bu da gayet doğru, herkes dedesinin dedesini biliyordur bir şekilde. Bu sözel olarak Türklerde anlatılma geleneği her döneminde var. Ama bir Osmanlı kayıtlarında, tarih defterlerinde ve Osmanlı kaynaklarında ve şeriye sicillerinde daha eskiye gidilebilir. Ancak orada da daha çok erkek nüfusu vardır. Erkek nüfus yazılır yani vergi ödeyecek olan nüfus ve asker olan/askerlik yapacak kişiler kayıtlıdır. Çok sağlıklı olduğunu söyleyemeyiz ama bence yine de faydalıdır, toplumda heyecan uyandırdığını söyleyebiliriz.

Herkesin kendi soyunu bilme merakı, arzusu var. Benim gördüğüm Kazakistan'da herkesin bazı zengin işadamlarının kendilerine secere yaptırdıklarını ve hatta Hz. Adem'e kadar götürdüklerini görmüştüm. Buna benzer şeyler anlatılır. Benim rastladığım örnekler de çok eski döneme kadar gider. Ama herkes kendisini önemli kişilere, büyük devlet adamlara ya da kağanlara, hanlara ve padişahlara bağlamaya çalışır ki bu da insanı psikolojik olarak kendini üstün olarak görmek istemesiyle ilgili bir konudur diye düşünüyorum. Aslında mezar taşları ve mezarlıklar çok önemli. Mezar taşları daha sağlıklı bilgi verebiliyor bize.

Bence en sağlıklı bilgi için hangi eyalette yaşıyorlarsa, o dönemin Osmanlı kayıtlarına bakmaları gerekiyor. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi mezar taşları önemlidir. Böyle gider ama kendi soyunu üstün kılma eğilimi vardır. Göçmenler için şunu söylemek istiyorum. Mesela Bulgaristan'ın Varna şehrinden göç ettiyse, oranın kayıtlarına bakması lazım. Oranın Osmanlı kayıtları vardır oradan bulabilirler. O şekilde gidilebilir ve sağlıklı kayıtlar yapılabilir. Ancak benim Türkiye'de gördüğüm, Türkiye'de ilk nüfus sayımı 1831'de yapılmış. Ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır, sağlıklı sonuç söylemek mümkün değil. Aile soyağaçları bence önemlidir ama devletin resmi kayıtları; özellikle vergi veren ve askerlik yapan kayıtlar çok daha önemlidir. Ancak bu da erkek nüfusu yansıtır daha çok."

BÜYÜK İLGİ SÜRÜYOR

e-Devlet üzerinden Alt-Üst Soy Sorgulama sisteminin aktif hale getirildiğini öğrenen milyonlarca kişi sisteme akın etti. e-Devlet sisteminde şu ana kadar bir çökme yaşanmasa da yoğunluk arttıkça sistemde yavaşlamalar yaşanıyor.

"türkiye.gov.tr" adresinden yapılan Alt-Üst Soy Sorgulama başvurusu sonrası telefonlara gelmesi gereken mesajlar yoğunluk nedeniyle uzun beklemelere neden olabiliyor. Onay mesajının ardından siteye girişlerde de yavaşlamalar ve erişememe durumları yaşanabiliyor. Sabah 08.00 itibarı ile 1 milyon 400 bin kişi alt-üst soy bilgisine erişim sağlamıştı. Saatlerin ilerlemesi ile soy bilgisine ulaşan kişi sayısının 2 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

HERKESİN SOY GEÇMİŞİ FARKLI YILLARA UZANIYOR

Milyonlarca vatandaş soy bilgisine ulaşmayı merakla bekliyor. Alt-üst soy bilgisinde herkesin erişebildiği sabit bir yıl söz konusu değil. Herkesin soy kayıtlarının ulaştığı yıllar farklılık gösterebiliyor. HABERTURK.COM'un daha önce ulaştığı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, "Herkesin soy geçmişi farklı yıllara kadar gidiyor. Bunun temel nedeni kişinin alt-üst soy grubuna dair belgelerin çokluğu veya azlığı. Aile ile ilgili ne kadar fazla belge varsa, o kadar geçmişe inilebiliyor. Alt-üst soy bilgisine ait belgeler sisteme eksiksiz şekilde yükleniyor."dedi.

