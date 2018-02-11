e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti erişime açıldığı günden bu yana yoğun ilgi devam etmekte. Yeni hizmete sunulan "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti ile birlikte vatandaşlar soy ağacını daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilecek. Vatandaşların böyle bir sisteme akın etmesi, e-Devlet'in aşırı yavaşlamasına ve açılmamasına neden oldu. Askıya alınan e-Devlet soyağacı sorgulama ne zaman açılacak?

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşların soy bilgisini daha detaylı ve derin bir şekilde görüntüleyebilmesi için oluşturulan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmetini kullanmak için ilk olarak birçok kamu ve devlet hizmetinin ücretsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirildiği e-Devlet sistemine giriş yapmak gerekiyor.

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra ekrana gelen arama kutucuğuna "Alt-Üst Soy Bilgisi" yazmak yeterli olacaktır. Ardından açılan sayfada sistem soy bilginizi hazırlayacak ve bu ekranda biraz beklemeniz gerekecektir.

Ardından ikinci aşamada "Yeni Belge Oluştur" butonuna bastıktan sonra sistem soy bilginiz için belge oluşturmaya başlayacak ve işlem bittiğinde karşınıza sunacaktır.

e-DEVLET ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-DEVLET SOYAĞACI SORGULAMA NE ZAMAN AÇILACAK?

Soy bilgisini öğrenmek isteyen milyonlarca vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan e-Devlet soyağacı sorgulama hizmeti, bilindiği üzere bu kadar fazla yoğun talep karşısında çökmelere neden olmuş ve ardından erişime kapanmıştı.

Soy bilgisi hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen milyonlarca vatandaş, şimdi merakla bu sistemin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre;

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, Habertürk’e yaptığı açıklamada, bu kadar yoğunluk beklemediklerini söyledi.

Vatandaşların sakin olur diye gece saatlerini beklediğini belirten Güner, askıya alınan uygulamayla ilgili “Toplamda 310 bin sorgulama çıktısı verildi. Böyle bir kapasitenin yürütülmesi imkânsız” dedi. Kapasite tespit çalışmaları yapıldığını kaydeden Güner, “Soy sorgulama için günlük belirli bir kota açacağız. ‘Bugün bu kadar’ diyerek ertesi güne aktaracağız” dedi.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 'E-DEVLET' AÇIKLAMASI

Nüfus Müdürlüğü'nden Alt-Üst Soy Raporu'na ilişkin yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi;

"08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır.

Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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