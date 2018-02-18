Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti vatandaşın erişimine açıldıktan sonra büyük bir talep görmüştü. Saatlerdir hizmeti askıya alan e-Devlet, tekrardan soyağacı sorgulama hizmetini erişime açmıştı. Şimdi ise en pratik yoldan soyağacı sorgulama için arayış başladı. Alt-Üst Soy Bilgisi yani soyaağacı sorgulamak için en pratik yöntem...

E-DEVLET SOYAĞACI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet üzerinden bir çok kurumsal hizmete ulaşabilirsiniz. Bunların yenisi olarak Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama (soyağacı) hizmeti eklenmişti. Bu hizmete en kestirme yoldan ulaşmanız da mümkün.

Öncelikle internet tarayıcınızdan arama motoruna "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" ya da "Soyağacı Sorgulama" yazarak arama yapabilirsiniz.

Daha sonra karşımıza çıkan seçeneklerden e-Devlet'in resmi sitesi olan (https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama) linkine tıklamanız gerekecek.

Daha sonra e-Devlet'e giriş yaparak sorgulama yapabilirsiniz.

KARŞINIZA ÇIKAN BU UYARI NE DEMEKTİR?

"Henüz kimliğinizi doğrulamadınız..."

Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

"e-Devlet Şifresi, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C. Kimlik Kartı, Banka"

Not: Eğer e-Devlet'i hiç kullanmadıysanız en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresi alıp daha kısa zamanda sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET HAKKINDA TÜM DETAYLAR

E-Devlet, devletin kamu kurum ve kuruluşlarının tümünün tek bir çatı altında dijital ortamda toplandığı sistemdir. E-Devlet hizmeti sayesinde tüm vatandaşlar sadece e-Devlet şifresi alıp, e-Devlet bünyesindeki hizmetlerden faydalanabilirler. E-Devlet ile hiçbir kamu kurum veya kuruluşuna gitmeden sadece internet üzerinden yapılan işlemler tamamen kurumların alt yapıları kullanılarak yapılıyor. Yani e-Devlet üzerinden yaptığınız tüm işlemler kurum veya kuruluşlara gitmenizle aynı niteliktedir.

E-Devlet E-Hizmetler Nedir?

E-Devlet resmi internet sayfası üzerinde e-Hizmetler bağlantısını görebilirsiniz. E-Hizmetler bağlantısı içerisinde e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz tüm işlemler sıralanmıştır. A’dan Z’ye alfabetik olarak sıralanan işlemlerin tümünden faydalanabilirsiniz. Genel olarak işlemler şifre istemektedir, fakat bazı işlemler şifre gerektirmez. Bu işlemleri incelemek için e-Hizmetler bağlantısına giriş yapmanız yeterli olacaktır.

E-Devlet Üzerinden Hangi Belediyelerde İşlem Yapılabilir?

E-Devlet sistemi içerisinde şu an 54 ilde bulunan 177 adet belediye ve 7 adet yerel hizmet kurumu bulunmaktadır. Bu belediyelere giderek yapabileceğiniz tüm işlemleri e-Devlet üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Belediyeler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için e-Devlet resmi internet sayfası ana sayfasında bulunan Belediyeler bağlantısına tıklayabilirsiniz. Belediyeler bağlantısına tıkladığınız zaman karşınıza çıkan harita aracılığıyla şehirlerdeki işlem yapabileceğiniz belediyeleri görebilirsiniz. İşlem yapacağınız zaman ise kırmızı nokta ile belirlenmiş bölüme tıklayabilirsiniz. Karşınıza o belediyeyle ilgili hizmetler çıkacaktır.

E-Devlet İletişim ve Yardım Merkezi

E-Devlet resmi internet sayfasında e-Devlet İletişim ve Yardım Merkezini görebilirsiniz. İletişim ve Yardım Merkezi bağlantısına tıkladıktan sonra vatandaşlar için hizmete sunulmuş olan yardım sekmeleri karşınıza çıkacaktır. Bu sayfa aracılığıyla e-Devlet ile ilgili genel bilgilere, Hızlı Çözüm Merkezine, İletişim Formuna, Blog, Sosyal medya hesapları ve e-Katılımcılığa ulaşabilirsiniz. Her sekme içerisinde vatandaşlar için özenle oluşturulmuş yardım içerikleri bulunmaktadır. Probleminizi doğru belirleyip, ona göre İletişim ve Yardım Merkezine girerseniz. Probleminize hemen çözüm bulabilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Nedir, Nasıl Alınır?

E-Devlet şifresi e-Devlet sistemine giriş için oluşturulmuş şifreleme mekanizmasıdır. Tüm vatandaşların e-Devlet şifresi alması gereklidir. E-Devlet şifresi olmadan e-Devlet üzerinde bulunan hizmetlerin çoğundan faydalanamazsınız. E-Devlet şifresi PTT şubeleri tarafından vatandaşlara verilmektedir. E-Devlet şifresi almak isteyen vatandaş yanında T.C kimlik numarası bulunan kimliği ile PTT’ye e-Devlet şifresi başvurusu yapmalıdır. E-Devlet şifresi başvurusu esnasında herhangi bir yakınınız sizin yerinize şifreyi alamaz. Başvuru sırasında bizzat orada olmanız gerekiyor. Başvuruyu yaptıktan kısa bir süre sonra e-Devlet şifrenizi bir zarf içerisinde PTT görevlisi size teslim edecektir. E-Devlet şifresini alırken ödemeniz gereken tutar 2 Türk Lirasıdır.

E-Devlet Sistemine İlk Giriş

E-Devlet sistemine eğer ilk defa giriş yapıyorsanız bir takım adımları tamamlamanız gerekmektedir. PTT’den zarf içerisinde aldığınız e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numaranız ile e-Devlet resmi internet sayfasına giriş yapınız. Giriş yaptıktan sonra sistem otomatik olarak sizi şifre oluşturma adımlarına yönlendirecektir. Bu aşamada sizden istenen kişisel bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Bilgileri doldurduktan sonra kendinizin belirlediği yeni e-Devlet şifresini oluşturabilirsiniz. Vatandaşların dikkat etmesi gereken en önemli nokta ise e-Devlet şifresinin gizliliğidir. E-Devlet şifresini kamu kurum ve kuruluş personelleri dahil hiç kimse ile paylaşmayınız. Kendi güvenliğiniz adına bu uyarıyı dikkate almalısınız. Çünkü e-Devlet sistemi üzerinde birçok kişisel bilginiz yer alıyor.

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