Limak Uludağ Elektrik, abonelerine e-Devlet üzerinden abone ve sayaç bilgilerini kontrol etme, ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabilme ve borç sorgulama işlemlerini yapabilme imkanı sağlayarak bu platformda yer alan ilk enerji şirketi oldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim imkanı sağlamak amacıyla kurulan e-Devlet'in vatandaşlara birbirinden farklı hizmetler sunduğu anımsatıldı.

Bu kapsamda Limak Uludağ Elektrik'in, gelişen teknolojiyi takip etmek ve tüketicilere yenilikçi hizmet sunmak amacıyla e-Devlet üzerinden yeni bir proje başlattığı belirtilen açıklamada, tüketicilerin "tek tık" ile elektrik borçlarını sorgulayabileceği, abone ve sayaç bilgilerini kontrol edebileceği ve ödeme bilgilerinin dökümüne ulaşabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Limak Uludağ Elektrik'in, e-Devlet'e giren ilk enerji şirket olduğu vurgulanarak, nisan ayı itibarıyla başlayan proje tamamlandığında tüketicilerin abonelik başlatma ve sonlandırma işlemlerini de ıslak imzaya gerek kalmadan e-Devlet üzerinden yapabileceği duyuruldu.

"YENİLİKÇİ HİZMETLERİ SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışlarının bir sonu olarak e-Devlet'te yer alan ilk enerji şirketi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Halihazırda abonelikten güvence bedeli iadesine kadar pek çok hizmeti kendi internet adreslerindeki online işlem merkezinden sunduklarını anımsatan Aytac, "Ancak e-Devlet’te hizmet vermeye başlayan ilk enerji şirketi olmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Uzun zamandır online işlem merkezi ile kesintisiz hizmet vermekte olan şirketimizin teknolojik alt yapısı e-Devlet entegrasyonunda önemli bir avantaj oldu. Vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına tüm iletişim kanallarını kullanmak için seferber olan ekibimiz ile gelişen teknolojiyi takip etmeye ve yenilikçi hizmetleri vatandaşlarımıza sunmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.