e-Devlet uçuş bilgileri sorgulama nasıl yapılır? e-Devlet uçuş bilgileri öğrenme

Birçok kamu hizmetinin internet üzerinden kolayca yapılmasını sağlayan platform e-Devlet, günden güne yeniliklerle vatandaşlara kolaylıklar sağlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde eklenen birçok yeni hizmetle daha kapsamlı bir platform haline gelen e-Devlet sistemine "uçuş bilgileri sorgulama" hizmeti de eklendi. Peki e-Devlet uçuş bilgileri sorgulama nasıl yapılır?

E-DEVLET UÇUŞ BİLGİLERİ SORGULAMA

Şimdiye kadar vatandaşların uçuş firmalarından edinebildiği uçuş bilgileri, artık e-Devlet sistemine entegre edildi. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden uçuş bilgilerine kolayca ulaşabilecek ve yapacağı yolculuklu ilgili bilgileri tek bir tıkla görüntüleyebilecek.

Uçuş bilgileri sorgulama hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların ilk olarak e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sol üst kısımda yer alan arama kutucuğuna "Uçuş Bilgileri Sorgulama" yazmak yeterli olacak. Uçuş Bilgileri Sorgulama hizmeti ile vatandaşlar havalimanı, hat ve uçuş seçimi yaparak uçuş bilgilerini görüntüleyebilecekler.

E-DEVLET UÇUŞ BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) hayata geçirdiği yeni uygulama ile birlikte, e-Devlet sistemine erişebilen her vatandaş kolayca güncel uçuş bilgilerini görebilecek. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, "Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ocak, "Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada! Kolay ulaşılır, erişilir olmayı önemsiyoruz. Kurumsal iletişim merkezimiz, sosyal medya sayfalarımız ve tüm iletişim mecralarımızın kapıları 7/24 açık herkese açık. Artık güncel uçuş bilgilerine 35 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan e-devlet kapısından da ulaşabiliyor yolcularımız. Yazılım ekiplerimiz, vatandaşlarımıza bu kanalla daha çok hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bilgi, teknoloji nerede DHMİ orada!" mesajlarını da paylaştı.

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