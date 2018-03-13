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e Devlet vasiyetname sorgulama hizmeti çok yakında başlıyor. Adalet Bakanlığı ile e-Devlet bir ilke daha imza atarak vasiyetname sorgulama hizmetini vatandaşın beğenisine sunacak. Vasiyetname belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılacak?