6111 sayılı Kanun'da; biriken vergi borçları, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar, mükellef ile vergi idaresi arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi, gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır.

Vergi borcunuz varsa bunun miktarını öğrenmek ya da ödemek için E Devlet Kapısı'nı ya da Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesini kullanabilirsiniz. Eğer vergi borcu yoktur yazısı almak istiyorsanız, bağlı olduğunuz Vergi Dairesi'ne giderek resmi belge talep edebilirsiniz.

E DEVLET'TE VERGİ BORCU SORGULAMA VE ÖDEME

E Devlet Kapısı'na TC. ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna vergi borcu sorgulama yazarak ya da e hizmetler sekmesinden sırayla Gelir İdaresi Başkanlığı sonra Vergi Borcu Sorgulama sekmelerini seçerek sorgulama yapabilirsiniz (Hemen sorgulamak için; https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu)

SMS İLE BORÇ SORGULAMA

vergi borçları için cep telefonunuzu kullanarak da sorgulama yapılabilmektedir. SMS'le sorgulama için; BORC boşluk T.C KİMLİK NUMARASI boşluk ANNE KIZLIK SOYADININ İLK 2 HARFİ yazıp 1189 a mesaj atmanız yeterli.

GENEL BORÇ DURUMU SORGULAMA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi 'https://intvrg.gib.gov.tr'ye giriş yaptıktan sonra kimlik bilgilerinizi (T.C kimlik no, nüfus cüzdanı seri/no ve annenizin/babanızın/eşinizin/çocuğunuzun T.C Kimlik Numarasını (bunun yerine anne kızlık soyadı) kullanarak giriş yaptıktan sonra genel borç sorgulama ve ödeme seçeneği üzerinden vergi tipini seçerek borcunuzu sorgulayabilirsiniz. Genel borç sorgulama ve ödeme sekmesinden; mükellefiyet gerektiren vergiler, taşıt vergi ve cezaları, yapılandırılmış borçlar, idari para cezaları, harçlar ve hepsi ile ilgili sorgulama seçeneklerini kullanabilirsiniz. Ayrıca 6552 sayılı kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıranlar İnternet Vergi Dairesinin ana sayfasında bulunan 6552 Bilgilendirme ve Ödeme butonundan vergi borçlarını sorgulayabilir.