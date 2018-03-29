Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, son günlerde güvenlik açığı iddialarıyla gündeme gelen e-devletle ilgili HABERTÜRK’e açıklamalarda bulundu. 36.5 milyon kullanıcısı olan e-devlet kapısının düzenli olarak denetlendiğini belirten Arslan, “Risk durumuna göre şüpheli görülen erişimler geçici olarak otomatik engellenmektedir” dedi.



Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, E-devlet kapısını işleten TÜRKSAT’ın “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası”na sahip olduğunu kaydeden Arslan, sertifikanın gerektirdiği denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirildiğini vurguladı.



‘YILLIK 1.9 MİLYAR DOLAR TASARRUF ETTİK’



E-devletin, TÜRKSAT Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik birimi uzmanları tarafından 3 ayda bir test edilip izlendiğini anlatan Arslan, şunları söyledi: “Ayrıca bağımsız bilgi güvenliği firmaları tarafından 6 ayda bir güvenlik ve sızma testleri yapılıyor. Bu testlerden de bugüne kadar başarıyla geçti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda güvenlik sistemimizi de güncelliyoruz. Sistemin korunması için gerekli olan, dünyanın her yerinde kullanılan çözümleri de sistem içinde konumlandırıyoruz.”



Çok yakında adres kaydı, okul değişikliği ve tüm abonelik işlemlerinin de e-devlet ile tek ekranda yapılabileceğini belirten Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “2016 yılından bu yana e-devlete yaptığımız yatırım 203 milyon lira olup, bu sayede yıllık 1.9 milyar lira tasarruf sağlandı” dedi.

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