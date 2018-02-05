Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal eğitim ağı olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğrenciler ve öğretmenler için eğitsel alanda kolaylıklar sunuyor. Öğretmenler, meslektaşlarıyla birlikte EBA üzerinden eğitsel paylaşımlarda bulunurken, öğrenciler ise bu paylaşımları görüntüleyerek daha çok verimli çalışabilme olanağı sağlıyor. Peki, e-Kurs giriş nasıl yapılır? EBA kurs kayıtları ne zaman? EBA kurs kayıtları nasıl yapılır? İşte EBA kurs kayıtları ve Kurs giriş ile ilgili merak edilen soruların yanıtı...

EBA KURS KAYITLARI NE ZAMAN?

EBA kurs kayıtları için son 2 gün... Milyonlarca öğrenci, EBA üzerinden kurs kayıt başvurularını 7-18 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirecek. EBA ikinci dönem dersleri 3 Mart'ta başlayacak. EBA yaz dönemi kurslarının başvuruları ise 18 - 24 Haziran 2018 tarihleri arasına alınacak ve dersler 2 Temmuz'da başlayacak.

EBA E-KURS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA e-Kurs girişi https://e-kurs.eba.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılıyor. Belirtilen linki açtığınız zaman karşınıza birkaç tane giriş yöntemi sunuluyor. Öğretmenler ve öğrenciler için belirtilen yöntemlerden size uygun olan hangisi ise onu seçerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş türleri arasında;

İl İlçe Yönetici Girişi, Öğretmenler için MEBBİS girişi, Öğrenciler için EBA girişi, Açık Öğretim öğrenci girişi, Kurs merkezleri için MEBBİS girişi, Ücretli öğretmen girişi, Özel okul öğrenci girişi ve Mezun öğrenci girişi bulunuyor.

EBA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

EBA sistemine giriş yapabilmek için http://www.eba.gov.tr/ adresini açın. Açılan pencerede üst menüde sol kısımda yer alan "EBA DERS" butonuna tıklayın. Sisteme, e-Devlet bilgileri, Mebbis bilgileri, öğrenci bilgileri, açık öğretim bilgileri ve EBAKOD ile giriş yapılabilir.

Öğrenciler ve öğretmenler giriş işlemi yapılmadan, sunulan içeriklerin tamamına erişemez. EBA sistemi üzerinde sunulan özellikleri kullanabilmek için giriş yapılması gerekir. Ayrıca EBA giriş ile kurs başvuruları da yapılır.

EBA KURS KAYITLARINI KİMLER YAPABİLİR?

EBA sistemi üzerinden kurs kayıtlarını yapmak isteyenler kimlerin yapabileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaokullar, ortaöğretim okulları, özel okullar ve açık öğretim öğrencileri EBA kurs kayıtlarını yapabilir. Örgün eğitim gören öğrencilerin kurs kayıtlarını yapabilmeleri için bağlı oldukları okullardan şifrelerini almaları gerekiyor. Özel öğretim öğrencileri bulundukları ilçedeki kurs merkezinden e-Kurs şifresi alarak başvurularını gerçekleştirebilir. Açıköğretim öğrencileri ise halk eğitim merkezlerinden e-Kurs şifrelerini alabilir ve kurs kayıtlarını yapabilir.

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