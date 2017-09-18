e-Okul ders programı nasıl öğrenilir?

Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ilk ders ziliyle derslerine katıldı. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci bugün itibarıyla 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başladı. Okulların açılmasıyla ders programlarını merak eden öğrencilerin bazıları ders programını öğrendi, ancak bazıları henüz ders programını öğrenemedi. Peki e-Okul ders programı nasıl görüntülenir?

E-OKUL DERS PROGRAMI GÖRÜNTÜLEME

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından öğrencilere ve velilere ücretsiz bir şekilde sunulan ve 2007 yılından beri MEBBİS bünyesinde hizmet veren e-Okul üzerinden öğrenciler Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi ve Haftalık Ders Programı başta olmak üzere birçok işlemi yapabiliyor ve görüntüleyebiliyor.

Ders programını öğrenmek isteyen öğrencilerin, ilk olarak e-Okul'a giriş yapması ve ardından menüde yer alan "Haftalık Ders Programı" seçeneğine tıklaması gerekiyor.

Ardından karşılarına gelen ekran üzerinden öğrenciler Haftalık Ders Programını görüntüleyebilir ve hangi gün hangi derslere katılacağını öğrenebilir. Aynı zamanda bu sayfada derse katılan öğretmenlerin de ismi yer almaktadır.

Öte yandan yine menüde yer alan Not Bilgisi seçeneğiyle öğrencinin sınavlardaki ve ödevlerindeki not bilgileri ve Devamsızlık Bilgisi seçeneğiyle okula katılım devamlılığı görüntülenebilmektedir.

Öğrenci ve veliler giriş bilgilerini kullanarak e-Okul üzerinde sunulan tüm hizmetlere ücretsiz bir şekilde erişebilir. e-Okul üzerindeki tüm hizmetler ücretsizdir ve sınırsız bir şekilde kullanılabilir.

e-okul

e-Okul ders programı

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