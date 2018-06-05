e Okul sistemi ile öğrenciler devamsızlıklarını ve karne notunu öğrenebiliyor. Ayrıca velilerde öğrencilerin durumunu e-Okul üzerinden görebiliyor. Peki e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? 2018 e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) sistemi nedir? İşte ayrıntılar...
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemi, 2007 yılında geliştirilmiş ve hizmete açılmış olan, okul idarelerinin, öğretmenlerin ve öğrenci ile velilerin ayrı ayrı girebilme şansı olan web tabanlı bir yazılımdır. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, hem velileri öğrencilerin başarı durumunu takip edebilmesini daha da kolaylaştırmış, hem de birçok işlemden doğabilecek olan zaman kayıplarının büyük ölçüde önüne geçmiştir.
Veli, öğretmen ve öğrenciye sağladığı bütün kolaylıkları anlattığımız E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden giriş yapıp, öğrenciniz hakkında a’dan z’ye bütün güncel bilgileri alabilirsiniz.
e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Siteye giriş yaptıktan sonra üst kısımda açılan veli bilgilendirme kısmında sizden istenen alanları doldurmanız gerekiyor. Öğrencinin T.C. kimlik numarası, harf ve rakamlardan oluşan güvenlik kodunu istenilen alanlara girmeniz gerekiyor. Bu bilgileri girip giriş seçeneğine tıkladıktan sonra E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ne giriş yapmış oluyorsunuz. Güvenlik kodunu anlayamama, karışık yazılmış rakam ve harfleri tam olarak seçememe gibi durumlar için ise sisteme yenile butonu konulmuş durumda, sorun çıktığı anda bu butonu kullanıp yeni bir güvenlik kodu alabiliyorsunuz.
Öğrencilerin ortak düzenlenen veya okullarında öğretmen ve idari yönetim tarafından sınavların sonuçlarına, yukarıda bahsettiğimiz adımları izleyerek sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başlıklardan ulaşabiliyorsunuz.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı eğitim ve öğretim takvimine göre, ikinci dönem için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk dersi 17 Eylül 2018’de başlayacak.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde, Takdir ve Teşekkür Hesabı Yapılır mı?
Teşekkür ve Takdir belgeleri için yapılması gereken hesaplama, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde, eğitim öğretim yılının büyük kısmında işlev görmemektedir, bu nedenle varlığının birçok veli ve öğrenci tarafından bilinmemesi gayet doğaldır.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde takdir ve teşekkür hesapları, her eğitim öğretim döneminin karne alım tarihlerinden birkaç hafta veya bir hafta önce aktive edilen bir e-okul uygulamasıdır. Bu nedenle, karne alım tarihlerinden bir veya iki hafta kadar önce E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni takip etmeniz gerekiyor.
TAKDİR - TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir belgesi ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiş durumdadır. Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.
70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,
85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,
Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.
Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.
Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ
Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;
85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,
70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,
60,00 – 69,99 puan aralığı orta,
50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,
0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.
YIL SONU BAŞARI PUANI NASIL HESAPLANIR?
Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.
Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.
Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.
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