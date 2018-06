e Okul ile karne notu hesaplama işlemleri son bir haftada ilgi odağı oldu. Milyonlarca öğrenci Cuma günü karne heyecanı yaşayacak. Şimdiden karne notunu merak edenler Takdir - Teşekkür hesaplamasına başladılar. Peki e-Okul ile karne notu nasıl hesaplanır? İşte e-Okul giriş detaylı anlatım...

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı eğitim ve öğretim takvimine göre, ikinci dönem için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk dersi ise 17 Eylül 2018’de başlayacak.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul ile yapılır. Öğrencilerin dönem sonlarında sorgulamaya başladığı hesaplama işlemi için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların yüklenmiş olması gerekir. Ders notlarının tamamı yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda alacağı belgeyi, yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanırlar.

Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.

PUAN DEĞERLERİ VE DERECELERİ

Öğrencilerin sınavda aldıkları puanlar doğrultusunda oluşan performans grafiğine göre, alınacak notlar ve bu notlara karşılık olan dereceler şu şekildedir;

85,00 – 100 puan aralığı pekiyi,

70,00 – 84,99 puan aralığı iyi,

60,00 – 69,99 puan aralığı orta,

50,00 – 59,99 puan aralığı geçer,

0 – 49,99 puan aralığı geçmez olarak kabul edilir.

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

E-OKUL KAPANACAK MI?

E-Okul sistemi kapanacak mı? sorusu akıllara takılmıştı. E-okul okulların kapanması ile birlikte kapanmayacak. Öğrenciler ve veliler uygulamayı kullanmaya devam edebilecek.

