e-Okul VBS giriş ile milyonlarca öğrenci notlarını öğrenmek istiyor. 5 Şubat'ta okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler ders notlarını yeniden görüntüleyebilmek için e-Okul sistemi üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Not görüntüleme, devamsızlık bilgisi, öğrenci durumu gibi vb. bilgilerin bakılabildiği e-Okul giriş için aramalar hızlandı. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul VBS girişi ile neler yapılabilir? İşte e-Okul VBS öğrenci girişi ve e-Okul hakkında merak edilenler...

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR? E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli bilgilendirme sistemi olan e-Okul VBS üzerinden öğretmenler dönem notlarını girmektedir. Öğrenciler ise ders notlarını görüntüleyebiliyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimine başlayan milyonlarca öğrenci e-Okul giriş ile ders notlarını yeniden görüntülemek istiyor. e-Okul VBS giriş için Veli Bilgilendirme Sistemi alanına öğrenci T.C. kimlik numarası ile okul numarasını yazın. Sistem tarafından sizden istenen öğrenci bilgilerini girin ve gelen pencerede "Öğrenci Bilgileri" sekmesinin içerisinde yer alan öğrenciye ait dönem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.



Burada, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunuyor.

e OKUL NEDİR, HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR?



2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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