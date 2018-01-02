e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır? 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk döneminin yavaş yavaş sonuna yaklaşılmasıyla milyonlarca öğrenci karne notunu merak ediyor. Sınavlardan alınan notların girildiği e-Okul sisteminde öğrenciler ve veliler giriş yaparak notları öğrenmek istiyor. Peki, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi nasıl yapılır? İşte e-Okul öğrenci girişi ile ilgili her şey haberimizde...

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ! VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS)

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişine Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilmektedir. Belirtilen linki açtıktan sonra sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi alanınra öğrencinin T.C. Kimlik Numarası ile okul numarası yazıldıktan sonra giriş butonuna tıklayın. Açılan pencerede Öğrenci Bilgileri sekmesinin altında yer alan Not Bilgisi kategorisine tıklayarak öğrencinin sınav notlarını görüntüleyebilirsiniz.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

E-OKUL SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

e-Okul sisteminde öğrencinin devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgileri, pansiyon izin bilgileri ve sağlıkla ilgili fiziksel uygunluk karnesi bilgilerinin yer aldığı sekmeler bulunmaktadır.

E OKUL

e okul giriş

e okul vbs giriş

okul veli bilgilendirme sistemi

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER