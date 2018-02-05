e-Okul VBS giriş, bugün itibariyle 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte en çok merak edilenler arasında. Yeni dönem için okul sıralarında yerlerini alan öğrenciler, bir önceki döneme ait notlarını yeniden görüntüleyebilmek için 'e-Okul giriş', 'e-Okul VBS' gibi aramalarını sürdürüyor. Peki, e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS ile ilgili merak edilenler...

E-OKUL GİRİŞ! E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ VBS

MEB'in veli bilgilendirme sistemi olan e-Okul üzerinde öğretmenler dönem notlarını vb. öğrenci bilgilerini girmektedir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul VBS giriş yaparak dönem bilgilerini görüntüleyebilir. e-Okul giriş için ilk önce e-Okul'un resmi internet sitesini (eokulyd.meb.gov.tr) açın. Açılan pencerede e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile karşılaşacaksınız. Öğretmenler e-Okul YBS'ye kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrencilerinin dönem bilgilerini girebilmektedir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul VBS'ye girerek öğretmenlerin girmiş olduğu dönem bilgilerini görüntüleyebiliyor.

e-Okul giriş için VBS alanına öğrenci T.C. kimlik numarası ile okul numarasını yazın. Daha sonra sizden istenen öğrenci bilgilerini girin ve gelen pencerede "Öğrenci Bilgileri" kategorisinin içerisinde yer alan öğrenciye ait dönem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Burada, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunuyor.

e OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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