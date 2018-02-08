e-Okul giriş ekranı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Son not durumu başta olmak üzere devamsızlık bilgisi, aldığı belgeler,haftalık ders programı ve sınav tarihleri gibi birçok bilgiye erişmek isteyen öğrenciler, internette "e-Okul giriş ekranı" ve e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? sorularına yanıt arıyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve detaylar...

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma sunulan e-Okul sistemi ile günümüzde milyonlarca öğrenci internet üzerinden hemen hemen tüm eğitim bilgilerine ulaşabilir. Not bilgisi, devamsızlık bilgisi ve sınav tarihleri başta olmak üzere birçok bilginin yer aldığı e-Okul sistemine giriş yapmak oldukça basit.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul'a giriş yapmak için ilk olarak "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak Veli Bilgilendirme Sistemi başlığı altındaki bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu ekranda öğrencilerden T.C. Kimlik Numarası, Okul numarası ve resimdeki güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girildiği takdirde ikinci aşama ekrana gelir.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri sorulmaktadır. Bu ekranda cilt no, aile sıra no, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin fotoğrafı ve öğrenci okul şubesi gibi bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sisteme giriş yapılır.

Ana ekranda sol bölümde bir menü yer almaktadır. Bu menüde Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları, Nakil Durumu ve Şube Yazılı Ortalamaları gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Bu seçenekler arasında tercih yaparak görüntülemek istenen bilgiler görüntülenebilir.

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