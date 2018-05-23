e-Okul giriş ekranı, öğrenciler ve veliler tarafından özellikle son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği karne gününe çok az bir süre kaldı ve bu süre zarfında öğrenciler son not durumunu kontrol ediyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş işlemi ve detaylar.
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E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul’a giriş, e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için; Veli Bilgilendirme Sistemi ve E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi seçenekleri bulunur. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nden öğretmenler okuldan aldıkları şifreyle giriş yapabilir. Veli Bilgilendirme Sistemi’nden de öğrenciler ve veliler, öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir.
E-OKUL’DA HANGİ BİLGİLER BULUNUR?
Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.
Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir.
Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.
Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir.
Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.
E-OKUL İLE TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Dönem sonlarında öğrenciler tarafından merak edilen takdir-teşekkür hesaplamaları E-Okul ile yapılabilir. Takdir-teşekkür hesaplamasının yapılabilmesi için, öğrencinin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Öğrencinin takdir-teşekkür belgesi alacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı; 85,00 - 100 puan aralığında olanlar takdir belgesi, 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar da teşekkür belgesi alırlar.
İkinci aşamada öğrenciye dair bilgiler istenecektir. Bu bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıt olduğu il veya ilçe, öğrencinin okuduğu sınıf şubesi, cilt no ve aile sıra no yer almaktadır. Bu bilgileri de girdikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve sisteme giriş yapılır.
e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.
Haftalık ders programı: Ders programına göre hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.
Not bilgisi: Öğrencilerin başarı durumu güncel olarak bu bölümden takip edilebilir. Sınavlardan, sözlülerden, ödevlerden alınan puanlar öğretmenler tarafından sisteme girildikten sonra görülebilir.
Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi gün okula gittiği hangi gün gitmediği bilgisine ulaşılabilir. Bunun dışında geç kalma durumları da bu bölümden görülebilir.
Sınav tarihleri: Sınav takvimleri belli olduktan sonra, bu bölümde yayınlanır. Öğrenciler ve veliler sınav programının takibini yapabilir.
Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, diploma puanı, okunan kitaplar, nakil durumu, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgileri gibi bilgilere de E-Okul ile ulaşılabilir.
E-OKUL KAPANACAK MI?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
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