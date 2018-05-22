Milli Eğitim Bakanlığınca sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmeler için sınava başvurular 11-18 Nisan'da gerçekleştirildi. Daha önce TEOG adı altında yapılan liseye geçiş sınavı bu sene yeni sistem halinde gerçekleştirilecek. 8'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı sınavın giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Peki, e-Okul giriş ile LGS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte LGS sınav giriş belgeleri görüntüleme sayfası...

E-OKUL GİRİŞ İLE LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA!

LGS'ye katılacak öğrencilerin sınav giriş belgeleri bugün açıklandı. Öğrenciler, okul müdürlükleri aracılığıyla e-Okul üzerinden sınava giriş belgelerini alabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından mühürlenerek öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alıyor. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

Sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler, belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden alabilecek.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN...

SINAVIN UYGULANMASI NASIL OLACAK?

SÖZEL BÖLÜM

Türkçe: 20 soru

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 soru

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 10 soru

Yabancı Dil: 10 soru

SAYISAL BÖLÜM

Matematik: 20 soru

Fen Bilimleri: 40 soru

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Sınav, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle birinci bölüm 09.30’da, ikinci bölüm 11.30’da başlayacak.

İlk olarak sözel bölüm 50 soru ve 75 dakika, ikinci olarak sayısal bölüm 40 soru 60 dakika olmak üzere uygulanacak.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavının sonuçları 22 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER