E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasıdır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönem eğitiminin başlamasıyla öğrenciler ve veliler, e-Okul sistemine giriş yaparak dönem dersleri notlarını sorgulamaya başladı. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? E-Okul VBS öğrenci girişi ile not bilgisi sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

E-OKUL GİRİŞ! VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait uygulama olan e-Okul sistemi üzerinden öğretmenler dönem notlarını ve öğrenciye ait bilgileri girmektedir. İkinci dönem sınavlarının başlaması ile birlikte öğrenciler sınav notlarını merak ederken, velileri ise not bilgilerini görüntülemek için e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanıyor. E-Okul giriş ile not bilgisi sorgulama şu aşamalarda yapılıyor;

İlk önce e-Okul'un resmi internet sitesini (eokulyd.meb.gov.tr) açın. Açılan pencerede e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) bulunuyor. Öğretmenler e-Okul YBS'ye kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak öğrencilerinin dönem bilgilerini girebilmektedir. Öğrenciler ve veliler ise e-Okul VBS'ye girerek öğretmenlerin girmiş olduğu dönem bilgilerini görüntüleyebiliyor. VBS alanına öğrenci T.C. kimlik numarası ile okul numarasını yazın. Daha sonra sizden istenen öğrenci bilgilerini girin ve gelen pencerede "Öğrenci Bilgileri" kategorisinin içerisinde yer alan öğrenciye ait dönem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

E-Okul sistemi üzerinde öğrenciye ait devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunuyor.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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