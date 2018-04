E-Okul giriş nasıl yapılır? 2017-2018 eğtim öğretim yılının ikinci döneminde sınav heyecanı yaşanıyor. Girdikleri sınavların notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) giriş yaparak hem not bilgisini hem öğrenci devamsızlık bilgileri gibi birçok detayı görüntüleyebilecek. Peki, e-Okul VBS öğrenci girişi nsıl yapılır? İşte e-Okul giriş ile ilgili tüm detaylar..

E-OKUL GİRİŞ! VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS)

E-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli bilgilendirme uygulamasıdır. Öğretmenler, yönetim bilgi sistemi ile yaptıkları sınavların not bilgilerini sisteme giriş yaparak, öğrenciler ve velilerin görüntüleyebilmelerini sağlıyor. Bu dönem yapılan sınavların not bilgileri ise öğretmenlerin sisteme giriş yapmalarının ardından ekrana yansıyacak. E-Okul giriş ile not bilgilerinin görüntülenebilmesi için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/l sayfasını açın. Açılan pencerede sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirm Sistemi (VBS) alanına öğrenci T.C. Kimlik numarası ve okul numarasını girin. Ardından ekrana gelen pencerede sol tarafta menüler yer alıyor. Bu menüler arasında "not bilgisi" kategorisini göreceksiniz. Butona tıkladıktan sonra öğrenci not bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Burada, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunmaktadır.

E-OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

