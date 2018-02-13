e-Okul sistemine giriş yaparak son not durumunu görüntülemek ve devamsızlık bilgisini sorgulamak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, sisteme nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. İnternet üzerinde "e-Okul giriş" ve "e-Okul VBS giriş" aramalarını yapan öğrenciler ve veliler, araştırmasını sürdürüyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ekranı ve detaylar.

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2007 yılının Ocak ayında hizmete sunulan e-Okul sistemi sayesinde hem veliler hem de öğrenciler her türlü eğitim bilgisine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yapıldığında not bilgisi ve devamsızlık bilgisi başta olmak üzere daha birçok hizmet ücretsiz bir şekilde görüntülenebiliyor.

Sisteme giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sıanv Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

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