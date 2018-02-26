Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından milyonlarca öğrenci ve veli için ücretsiz olarak sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılacağı merakla araştırılıyor. Not bilgisi, devamsızlık bilgisi ve daha birçok eğitim bilgisinin kolayca görüntülendiği e-Okul sistemine giriş yapmak isteyen milyonlarca öğrenci ve veli, internet üzerinde "e-Okul giriş" aramasını arttırdı. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve detaylar...

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin akın ettiği e-Okul sistemine giriş büyük merakla araştırılıyor. Sınavlar sonrasında aldığı notu görüntülemek isteyen milyonlarca öğrenci, sık sık e-Okul'a giriş yaparak notunun sisteme girilip girilmediğini kontrol ediyor. İşte e-Okul giriş işlemi ve detaylar...

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine tarayıcı yardımıyla giriş yapmak ve ardından açılan ekranda istenen bilgileri doğru bir şekilde girmek gerekmektedir. İstenen bilgiler arasında T.C. Kimlik Numarası, Okul Numarası ve Güvenlik Kodu yer almaktadır.

Bu bilgiler doğru girildiğinde ikinci aşama açılır. Bu aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Cilt No, Aile Sıra No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi veya Okuduğu Şube gibi bazı bilgiler sorulur. Bu bilgileri de doğru girdikten ve öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem açılmaktadır.

Açılan sistemde sol menüde yer alan Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yazılı Ortalamaları ve daha birçok işlem kullanılabilir. Öğrenciler ve veliler, böylece sistem üzerinden birçok bilgiyi görüntüleyebilmektedir.

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