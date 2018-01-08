e-Okul giriş ekranı, milyonlarca öğrenci ve veli tarafından son günlerde sık sık araştırılıyor. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala son not durumunu görüntülemek isteyen öğrenciler ve veliler, e-Okul'a nasıl giriş yapılacağını araştırıyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılı? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve takdir teşekkür hesaplama işlemi..

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

19 Ocak'ta alınacak olan karneler öncesinde öğrenciler ve veliler son not durumunu kontrol etmek için e-Okul sistemine ve Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapacağını araştırıyor.

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından hazırlanan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine internet tarayıcınız üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sizden istenen Öğrenci T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Okul No ve güvenlik kodu gibi bilgileri istenen kutucuklara yazın.

Bu bilgileri doğru girdikten sonra ikinci aşamada öğrenciye ait bilgiler istenecektir. İstenen bilgiler arasında "Öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt no, aile sıra no, öğrencinin okuduğu şube bilgisi" gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri de doğru girip öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra e-Okul sistemine giriş yapmış olacaksınız.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala, hangi belgeyi alacağını öğrenmek ve ortalama hesabı yapmak isteyen öğrenciler, takdir teşekkür hesaplama işleminin nasıl yapılacağını da araştırmaya başladı.

Takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.

Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.

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