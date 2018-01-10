e-Okul giriş ekranı, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Sisteme giriş işleminin nasıl yapıldığını öğrenmek ve notları görüntülemek isteyen öğrenciler ve veliler, internet üzerinde "e-Okul giriş" ve "e-Okul VBS giriş" aramalarını arttırdı. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul not öğrenme ekranına nasıl girilir? İşte e-Okul VBS giriş ve detaylar.

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul giriş ekranı, yaklaşan karne dönemi öncesinde öğrenciler ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Alınacak karneler öncesinde notlarındaki son durumu görüntülemek isteyen öğrenciler, sisteme girerek notlarını sık sık kontrol ediyor. Öte yandan e-Okul'a nasıl giriş yapılacağını bilmeyen öğrenciler ve veliler de "e-Okul giriş nasıl yapılır?" sorusuna internette yanıt aramaya başladı.

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine internet tarayıcınız üzerinden giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından sizden istenen Öğrenci T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Okul No ve güvenlik kodu gibi bilgileri istenen kutucuklara yazın.

Bu bilgileri doğru girdikten sonra ikinci aşamada öğrenciye ait bilgiler istenecektir. İstenen bilgiler arasında "Öğrencinin doğum günü, öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, cilt no, aile sıra no, öğrencinin okuduğu şube bilgisi" gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri de doğru girip öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra e-Okul sistemine giriş yapmış olacaksınız.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

e-Okul üzerinden notlarını görüntüleyen öğrenciler, bir yandan da karnelerin alınacağı tarihi araştırmaya başladı. Karnelerin alınmasıyla birlikte öğrenciler 15 günlük tatile çıkacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2017-2018 çalışma takvimine göre, karneler 19 Ocak 2018 Cuma günü alınacak ve birinci kanaat dönemi sona erecek.

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