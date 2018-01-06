e-Okul giriş ekranı, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından sık sık araştırılıyor. Sistem üzerinden notlarını görüntülemek isteyen öğrenciler, e-Okul'a girişin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ve yazılı sonuçları öğrenme ekranı...
e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından tasarlanan ve 2007 yılının Ocak ayından itibaren kullanılan e-Okul sistemi ile öğrenciler ve veliler birçok bilgiye kolayca erişim sağlayabiliyor. e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri ve daha birçok bilgi görüntülenebiliyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılmakta?
e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi bölümündeki istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgisini doğru girdikten sonra ikinci aşama ekrana gelecektir.
İkinci aşamada öğrencinin kimlik bilgileri ve okuluna ilişkin bilgiler sorulmaktadır. Sorulan bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, nüfusa kayıtlı olunan yer, cilt no, aile sıra no ve eğitim görülen şube gibi bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler doğru girildikten ve öğrencinin resmi seçildikten sonra ekran açılacaktır.
e-Okul giriş işlemi böylece tamamlanır ve açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.
e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
e-OKUL TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA
e-Okul takdir teşekkür hesaplama işlemi için tüm öğretmenlerin e-Okul sistemine tüm notları girmesi gerekmektedir. Notlar girildikten sonra derslerin ortalama puanları ortaya çıkar ve yıl sonu başarı puanına bakılır.
Yıl sonu başarı puanı 85,00 ile 100 puan arasında olursa takdir belgesi, 70,00 ile 84,99 puan arasında olursa da teşekkür belgesi alınır.
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