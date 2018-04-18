e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yazılı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencilerin ve velilerin gün içerisinde sık sık ziyaret ettiği bir platform. Öğrenciler ve veliler bu ekrana giriş yaparak başta sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi olmak üzere birçok konu hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve yazılı sonuçları öğrenme!

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul giriş ekranı son günlerde öğrenciler ve veliler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmaya başladığı günlerde sisteme giriş yaparak notlarını kontrol eden öğrenciler, e-Okul'a gün içerisinde defalarca giriş yapıyor. Öte yandan, e-Okul'a nasıl giriş yapacağını bilmeyen öğrenciler de sisteme nasıl gireceğini sorguluyor.

e-Okul sistemine giriş için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine giriş yapmak gerekmektedir. Sağ tarafta yer alan 'Veli Bilgilendirme Sistemi' başlıklı giriş ekranında istenen güvenlik kodu, T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarası gibi bilgiler doğru girilmelidir.

Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşama açılır. İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada sorulan sorulara da doğru yanıt verildiğinde e-Okul giriş işlemi tamamlanır ve ekran açılır.

Bu ekranda başta sınav sonuçları ve devamsızlık bilgisi olmak üzere birçok eğitim bilgisi ücretsiz olarak görüntülenebilir.

e-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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