e-Okul giriş nasıl yapılır

e-Okul giriş ekranı, öğrenciler ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. Sisteme nasıl giriş yapacağını öğrenmek isteyen veliler ve öğrenciler, "e-Okul giriş" aramasını internette yaparak sisteme nasıl giriş yapıldığını öğrenmek istiyor. Karnelerin alınmasına kısa bir süre kala son not durumunu görüntülemek isteyen öğrenciler de araştırmasını sürdürüyor. Peki e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul giriş ekranı ve detaylar.
e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul sistemi, öğrencilerin eğitim bilgilerinin yer aldığı bir sistemdir. Öğrenciler ve veliler, sisteme giriş yaparak öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri gibi birçok bilgiye erişim sağlayabilir.
e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Adrese giriş yaptıktan sonra sağ bölümde yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi"ne istenen bilgileri yazmak gerekir. İstenen bilgiler güvenlik kodu, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci okul numarasıdır. Bu bilgileri doğru girdikten sonra ikinci aşamada öğrencinin kimlik bilgileri istenmektedir.
İkinci aşamada "öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, öğrenci doğum günü, eğitim gördüğü şube, cilt no ve aile sıra no" gibi bilgiler istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildikten sonra öğrencinin fotoğrafı seçilir ve e-Okul giriş işlemi tamamlanmış olur.
Açılan ekranda sol menüde seçenekler görüntülenir. Sol menüden Not Bilgisi, Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Davranış Notları, Şube Yazılı Ortalamaları ve Sınav Tarihleri gibi birçok işlem ile öğrencinin eğitimine ilişkin son durum görüntülenebilir.
E-OKUL TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nde, okullarda karnelerin verileceği tarihten yaklaşık bir veya iki hafta önce, sistem takdir ve teşekkür hesaplama yapılan linkleri aktif hale getiriyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’ni okullarda karneler dağıtılmadan bir veya iki hafta önce, bazı aralıklarla ziyaret ederseniz, sistemde takdir ve teşekkür hesaplamasının aktive edildiğini görebilir, böylece sistem üzerinden takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağınızı görebilirsiniz.
E-OKUL KAPANACAK MI?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.
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