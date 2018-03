e-Okul sistemi, sınav döneminde öğrenciler ve veliler tarafından sık sık ziyaret edilen siteler arasında yer alıyor. Son not durumunu görüntülemek isteyen öğrenciler, sınav dönemlerinde e-Okul'a sık sık girerek notlarının güncellenip güncellenmediğini kontrol ediyor. Peki e-Okul giriş nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ekranı ve detaylar...

e-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gitmek ve ardından sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi ekranında istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurmak gerekmektedir. Bu bilgiler öğrenci okul numarası, öğrenci T.C. Kimlik Numarası ve güvenlik kodudur.

e-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ardından ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada öğrencinin bazı kimlik bilgileri istenmektedir. İstenen bilgiler arasında öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin okuduğu şube, öğrencinin doğum günü gibi bilgiler istenmektedir.

Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır ve öğrencinin tüm eğitim bilgileri ücretsiz şekilde sergilenir. Sol menüdeki birçok seçenek kullanılabilir ve öğrencinin detaylı eğitim bilgilerine ulaşılr.

E-OKUL NEDİR?

E-Okul uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından 2007 yılında başlatılmıştı. Hizmete başladığı ilk zamanlarda bazı eksikleri ve eleştirileri olsa da, 2007 yılından önceki döneme göre idari işlerde ve öğretmen veli ilişkilerinde yeni bir çağ başlattı e-okul uygulamaları. E-okul uygulamaları sayesinde, veli ve öğretmen arasındaki kopuk ilişki daha sağlam bir hale getirilmiş ve öğrencinin, eğitim öğretim hayatındaki kontrolü artırılmıştır. Devamsızlık bilgilerinin bile an be an güncellendiği sistem, hem veliye hem de öğrenciye, takibi daha kolay bir eğitim öğretim hayatı hazırlamıştır.

E-okul sistemi, tüm devlet ve özel okullarda, anaokullarında, ortaöğretim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında kullanılan bir sistemdir. Öğrenciye ve veliye eğitim öğretim süreçlerini daha yakından takip edebilme imkanı tanıyan e-okul veli bilgilendirme sisteminde, okulların idari yönetimleri, öğrencilerin başarı grafiklerini, davranışlarını sistem üzerinden kolayca takip edebilirken, öğrenciler okuldaki başarı durumunu ve sınav notlarını rahatça öğrenebilir.

