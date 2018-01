e-Okul giriş, okulların kapanmasına kısa bir süre kala öğrenciler ve velileri tarafından son günlerde en çok aranan konular arasında yer alıyor. Takdir veya teşekkür alıp, alamayacağını merak eden öğrenciler, e-Okul giriş yaparak notlarını öğrenmek istiyor. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? e-Okul ne zaman kapanacak? İşte e-Okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi ile ilgili merak edilenler...

e OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Binlerce öğrenci e-Okul sistemi üzerinden notlarını sorgulamak için e-Okul giriş nasıl yapıldığını araştırıyor. 2017-2018 eğitim yılının ilk dönem karneleri 19 Ocak Cuma günü dağıtılacak. Karne öncesi öğrenciler ve velileri notları görüntülemek istiyor. e-Okul sistemi MEB'in uygulamasıdır.

e-Okul'da öğrencinin not bilgisi, devamsızlık bilgisi vb. bilgiler bulunmaktadır. e-Okul sistemine giriş yapabilmek için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresini açın. Açılan pencerede sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemine öğrenci T.C. Kimli Numarası ve okul numarasını girin. Daha sonra sol tarafta "Öğrenci Bilgileri" sekmesinin içinde yer alan "Not Bilgisi" alanına tıklayın. Gelen sayfada öğrencinin dönem not bilgisini görebilirsiniz.

İŞTE DETAYLI ANLATIM

e OKUL KAPANACAK MI?

E Okul kapanacak mı? sorusunu öğrenciler merak ediyordu. Yarıyıl tatili için heyecanı iyice artan öğrenciler ve velileri, sınav notlarının görüntülendiği e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağını araştırıyor. Dönem notlarını yükseltmek isteyen öğrenciler, son günlerde sık sık e-Okul sistemi üzerine giriş yaparak not bilgilerini kontrol ediyor. e-Okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor.

e OKUL İLE HANGİ BİLGİLERE ULAŞILABİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, TEOG ve DPY-B gibi ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

e OKUL İLE TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

E-Okul ile öğrenciler tarafından takdir-teşekkür hesaplama işlemi yapılabilir. Dönem sonu yaklaştıkça öğrenciler hangi belgeyi alacağını merak eder. Takdir-teşekkür hesaplaması için, öğrencinin yıl sonu başarı puanı gereklidir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin tüm ders notlarının öğretmenler tarafından sisteme yüklenmesi sonucunda oluşur.

Yıl sonu başarı puanı;

- 70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler teşekkür belgesi

- 85,00 - 100 puan aralığında olan öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanır.

E OKUL

e okul vbs

e okul veli bilgilendirme sistemi

e okul giriş

e okul ne zaman kapanır

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER