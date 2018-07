E-Okul, öğretmenler ve veliler için avantajlar sağlar. Öğretmenler, öğrencilerin ders notlarını sisteme girerler. Veliler öğrencilerin notlarını takip edebilir, haftalık ders programlarını görebilirler. E-Okul’da bulunan şube not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak genel durum hakkında bilgi edinilebilir. Bunlar dışında, takdir-teşekkür hesaplama işlemi ile dönem sonunda hangi belgenin alınacağı öğrenilebilir.

E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Ülkemiz, e-devlet uygulamasının da yaygınlaşması ve vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından ilgi ile kullanılmaya başlanılmasının ardından, özel ve kamu kuruluşlarında verilen hizmetlerde internet teknolojilerini kullanmaya başlamıştır.

Bu bağlamda, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul sistemini geliştirip veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin hizmetine sunarak eğitim hayatında çok önemli bir yeniliğe imza atarak, eski eğitim öğretim alışkanlıklarını kökten değiştirmiştir. E-devlet uygulamalarında olduğu gibi, e-okul uygulamasında da hem idari yönetimin, hem öğrencilerin, hem de velilerin herhangi bir işlemi yapmaları çok az zamanlarını almaktadır.

E-Okul sistemine giriş, eokulyd.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki seçenek bulunur. Yönetim bilgi sisteminden öğretmenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Sisteme girişin ardından öğrencileri not giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Veli bilgilendirme sisteminden de veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Giriş yapıldıktan sonra öğrenciye ait bilgiler ile güvenlik doğrulaması yapılır. Ardından açılan sayfa üzerinden sorgulama yapılabilir.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından not girişleri yapıldıktan sonra, not sorgulaması yapılabilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi dersin hangi gün olduğu, saat kaçta olduğu görülebilir

Bunlar dışında; diploma puanı, dönem sonlarında alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon izin bilgisine ulaşılabilir.

E-Okul uygulaması üzerinden hangi bilgilere ulaşılır?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, TEOG ve DPY-B gibi ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

Bir öğrencinin okula başlamasından ortaöğretim mezuniyetine kadar geçen sürede, e-okul sistemi birçok bilgiyi bünyesinde saklar. Bu bilgilerden bazıları öğrencinin bütün yıllardaki yazılı ve sözlü sınavlarından aldığı notlar, verilen dönem ödevleri veya proje ödevleri ile bu ödevlere verilen notlar, öğrencinin güncel devamsızlık durumu, yılsonu başarı puanları ve şube puan ortalamaları, davranış notlarıdır. Bunların haricinde, okulla ve eğitim öğretim hayatıyla ilgili öğrenciyi ve veliyi ilgilendiren her duyuru ve bilgi e-Okul sistemi aracılığı ile paylaşılmaktadır.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinde veliler, çocuklarının not bilgisi, devamsızlık bilgisi, başarı belgesi bilgisi, karne bilgisi, şube ortalaması, haftalık ders programı bilgisi, derslerine giren öğretmenleri, aldığı dersler, sınav tarihleri ve sınav sonuçları gibi bilgilere ulaşabilme şansına sahip olabiliyor. Bu yüzden de internet üzerinde yer alan MEB e-Okul VBS portalı son yıllarda her eğitim öğretim yılı içerisinde öncelikli olarak öğrenciler ve daha sonra veliler tarafından yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor.

E-Okul’a giriş, e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için; Veli Bilgilendirme Sistemi ve E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi seçenekleri bulunur. E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nden öğretmenler okuldan aldıkları şifreyle giriş yapabilir. Veli Bilgilendirme Sistemi’nden de öğrenciler ve veliler, öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilir.

e-Okul'da yenilikler sürüyor

Üstelik, ilk hizmete sunulduğu andan itibaren geliştirilmeye devam edilen uygulama için, dünya çapında birçok ülkenin, özellikle Avrupa ve Amerika’da bu sistemi uygulamış ülkelerin çalışma sistematikleri ve programların çalışma prensipleri gözlenerek, her yıl geliştirilen e-Okul sistemine biraz daha yatırım yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, şikayetlere ve önerilere dayalı olarak hem eksikleri giderme hem de e-Okul sistemini geliştirme çalışmaları devam edecek, söz konusu geliştirme çalışmalarında ise teknolojik birçok imkandan yararlanılacak. Ayrıca, sistemin görselliği konusunda da farklı teknolojilerin uygulanacağı söyleniyor.