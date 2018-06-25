E-okul'da bugün lise öğrencileri için önemli bir duyuru yer aldı. 2018 Meslek lisesi alan seçim sonuçları e-Okul üzerinden ilan edildi. Peki Meslek lisesi alan yerleştirmeleri nasıl yapılıyor? İşte e-okul giriş...

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATP ve AMP yerleştirme sonuçları bugün öğeden sonra ilan edildi. Sonuçlar https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyuruldu.

Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecek.

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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILIYOR?

Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, puan üstünlüğü ve tercih sıraları dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Öğrenci ATP tercihlerinden herhangi birisine yerleşmiş ise AMP tercihleri dikkate alınmayacaktır. ATP tercihlerine yerleşememesi durumunda ise AMP tercihleri puan üstünlüğü ve tercih sırasına göre değerlendirilecektir.

Yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra ATP ve AMP alanlarında kontenjan açığı olması halinde diğer ortaöğretim kurumlarından ilgili programa/alana geçiş şartlarını taşıyan öğrenciler, yönetmelik esaslarına göre nakil yoluyla geçebileceklerdir.

Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

10 uncu sınıfta MBY sınavıyla öğrenci alan Denizcilik alanına diğer alanlardan geçiş yapılamaz.