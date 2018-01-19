e-Okul giriş nasıl yapılır? 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk dönem karneleri bugün dağıtıldı. Bazı illerde etkili kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken, öğrenciler dönem notlarını görüntülemek istiyor. Peki, e-Okul not hesaplama nasıl yapılır? İşte e-Okul VBS giriş ile not hesaplama hakkında merak edilenler...

E-OKUL GİRİŞ! VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ (VBS)

E-Okul sistemine giriş, eokulyd.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki seçenek bulunur. Yönetim bilgi sisteminden öğretmenler, kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapabilirler. Sisteme girişin ardından öğrencileri not giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Veli bilgilendirme sisteminden de veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Giriş yapıldıktan sonra öğrenciye ait bilgiler ile güvenlik doğrulaması yapılır. Ardından açılan sayfa üzerinden sorgulama yapılabilir.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Öğretmenler tarafından not girişleri yapıldıktan sonra, not sorgulaması yapılabilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak kontrol edilebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi dersin hangi gün olduğu, saat kaçta olduğu görülebilir

Bunlar dışında; diploma puanı, dönem sonlarında alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon izin bilgisine ulaşılabilir.

TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMA

Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul üzerinden yapılabilir. Hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenler tarafından öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerekir. Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir. Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler. Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem, 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Tatil toplam 16 gün olacak. İkinci dönem ise 8 Haziran’da son bulacak. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başlangıcında ilk ders zili de 17 Eylül 2018 tarihinde çalacak.

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