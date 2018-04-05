E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile sorgulunabilen not bilgileri, ikinci dönemin başlamasıyla yeniden sorgulanıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem sınavları devam ediyor. Yapılan sınavların sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ve velileri, e-Okul giriş ile not bilgisini sorguluyor. Peki, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır? İşte öğrenci ve velilerin not bilgilerini kolayca görüntüleyebileceği e-Okul giriş sayfası...

E-OKUL GİRİŞ! E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın veli bilgilendirme sistemi olan e-Okul VBS üzerinden öğretmenler dönem notlarını girmektedir. Öğrenciler ise ders notlarını görüntüleyebiliyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönem eğitimine başlayan milyonlarca öğrenci e-Okul giriş ile ders notlarını yeniden görüntülemek istiyor. e-Okul VBS giriş için Veli Bilgilendirme Sistemi alanına öğrenci T.C. kimlik numarası ile okul numarasını yazın. Sistem tarafından sizden istenen öğrenci bilgilerini girin ve gelen pencerede "Öğrenci Bilgileri" sekmesinin içerisinde yer alan öğrenciye ait dönem bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

E-Okul Veli Bilgilendirme sayfasında, devamsızlık bilgisi, not bilgisi, haftalık ders programı, sınav tarihleri, aldığı belgeler, okuduğu kitaplar, davranış notları, diploma puanı, yıl sonu notları, nakil durumu, şube yazılı ortalamaları gibi bilgiler bulunuyor.

E-OKUL NEDİR?



2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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