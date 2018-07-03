LGS tercihlerinin E-okul üzerinden yapılması ile E-okul bilgilendirme sistemine yoğun ilgi dikkat çekiyor. Lise adayı öğrencilerin girdiği LGS sınavının sonuçları açıklandı. Tercih yapılma dönemine geçildi ve tercihler E-okul Veli Bilgilendirme Sisteminden yapılacak. İşte velilerin E-okula dair merak ettiği her şey...

E-OKUL LGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR? E-OKULA GİRİŞ NASIL OLUR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneği ile öğrencinin yazılı sınav sonuçları, sözlü notları ve performans ödevi notları gibi birçok not bilgisi görüntülenebilmektedir.

Yine sol menüde bulunan Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Nakil Durumu, Şube Yazılı Ortalamaları, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon Yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri ve Sağlıklı İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi gibi birçok seçenek ile öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenmektedir.