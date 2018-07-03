E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyuruları bu sistem üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır. Peki, E-okul'a nasıl girilir? İşte e-Okul VBS sistemine giriş ekranı!

Ülkemiz şartlarında her bireyin okumaya ve ileri yapacak olduğu iş için bir eğitim almaya ihtiyacı vardır. Bizim ülkemizde eğitim ve öğretim ise çok küçük yaşlardan itibaren başladığı için ailelerinde çocuklarının okul ve eğitim hayatı ile yakından ilgilenmesi gerekmektedir. Ancak iş sektörü ve mesai saatleri sebebi ile çoğu veli ve aileler çocuklarının okul hayatı ile ilgilenememektedir. Bu durumu dikkate alan Milli Eğitim bakanlığımız internet sistemi üzerinden bir sistemi velilerin kullanımı için tasarlayarak öğrencileri hakkında bilgi sahibi olmalarını daha kolay bir hale getirmiştir. e Okul adı verilen bu uygulama sayesinde veliler öğrencilerinin okul hayatı hakkında internet ortamı üzerinden bir çok bilgiye ulaşarak rutin olarak çocuğunun dersleri ile yakından ilgilenme şansı bulmaktadır. İnternet sisteminin bizlere getirmiş olduğu en büyük kolaylıklar arasında bulunan bu e Okul sistemi sayesinden veliler öğrencisinin sınav notunu, devamsızlık bilgisini, ders için performans notunu hatta ve hatta geriye dönük olarak geçmiş yıllara ait notlarını bile takip edebilmektedir. e Okul sistemi üzerinden öğrencinin özel bilgileri paylaşıldığı için Milli Eğitim Bakanlığı e Okul sistemine giriş yapmak isteyenler için güvenliği bir hayli sıkı tutmaktadır. e Okul sistemine girmek isteyen bir kimse ilk olarak öğrencinin T.C. kimlik numarasını ve Okul numarasını giriş ekranında bulunan ilgili bölüme yazması gerekmektedir. Ardından çıkan sayfada ise öğrenci hakkında kişisel bilgiler talep edilecektir. Bu bilgiler öğrencinin doğum günü, doğum yılı, okuduğu şube ve nüfus cüzdanından aile sıra numarası gibi değişik farklı bilgilerdir. Son olarak ise farklı fotoğraflar içinden öğrencinize ait olan fotoğrafı seçerek sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu denli yüksek güvenlikli bir sistem üzerinden bir başkasının öğrencinizin bilgilerine ulaşma ihtimali olcukça düşük bir ihtimaldir.

Sizin de ilk öğretim ve lise çağı arasında okuyan bir çocuğunuz var ise ve okul hayatı ile ilgilenemiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığımızın sunmuş olduğu en kullanışlı sistemlerden biri olan e Okul sistemini kullanarak çocuğunuzun ders durumu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca yeni yapılan düzenleme neticesinde e Okul sistemi tarafından e Karne uygulaması da kullanılmaktadır.e Karne uygulaması sayesinde yıl sonu karnenizi e Devlet üzerinden görebilirsiniz.





E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.

Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneği ile öğrencinin yazılı sınav sonuçları, sözlü notları ve performans ödevi notları gibi birçok not bilgisi görüntülenebilmektedir.

Yine sol menüde bulunan Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Nakil Durumu, Şube Yazılı Ortalamaları, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon Yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri ve Sağlıklı İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi gibi birçok seçenek ile öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenmektedir.