Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından elektronik platform üzerinde oldukça çeşitli eğitim uygulamalarını kapsamı içerisine alan çok sayıda dijital eğitim uygulaması yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) portalı ise en çok kullanılan uygulamalar arasında.
İnternet üzerinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın her bir dijital eğitim uygulamasının 7 gün 24 saat tüm öğrenciler ve velileri tarafından kullanılabiliyor olması sayesinde kesintisiz eğitim hizmetlerinin çağdaş ve gelişen Türkiye’de sunulabilmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra her geçen gün büyük bir hız ile gelişen ve Türkiye’de sürekli olarak oldukça yüksek popülariteye sahip olan modern mobil akıllı cihaz teknolojileri, internet kullanım oranlarında da ciddi oralarda artışlar yaşanmasına neden oluyor. Bu yüzden de günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde her alanda internet teknolojileri son derece yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi
Günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde artık internet teknolojilerinin insanların günlük yaşamlarının her alanında sağlamakta olduğu yeni nesil olanaklardan, eğitim hizmetleri ve uygulamaları alanında da aktif şekilde yararlanılabilmesinin sağlanması amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik teknolojiler son derece aktif ve etkin bir şekilde eğitim hizmetleri alanında kullanılıyor. Bu çerçevede de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik platform üzerinde hizmete açılmış olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi de bakanlığın bu alanda uygulamaya almış olduğu en önemli dijital hizmet uygulamalarından birisini oluşturuyor.
Çünkü günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyet göstermekte olan ilköğretim ve ortaöğretim eğitim kurumlarında okumakta olan milyonlarca öğrencinin 1.sınıf kayıtlarından, ortaöğretim 12.sınıf mezuniyetlerine kadar olan tüm öğrencilik bilgileri bu portal üzerinde toplanıyor. Bu yüzden de günümüz modern yüzyıl Türkiye’sinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi son derece önemli etkileri ile her eğitim öğretim yılı içerisinde hem öğrenciler hem de velileri tarafından son derece yoğun ve sık bir şekilde kullanılıyor.
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