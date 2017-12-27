e-Okul VBS giriş için araştırmasını sürdüren öğrenciler, karnelerin alınmasına kısa bir süre kala notlarını ve eğitimine ilişkin bilgileri görüntülemek istiyor. Sisteme nasıl giriş yapacağını merak eden öğrenciler, internet üzerinde "e-Okul VBS giriş" ve "e-Okul giriş" aramalarını arttırdı. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul not öğrenme nasıl? İşte detaylar.

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak e-Okul'un resmi internet sitesi olan "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Sisteme giriş yapmak için ilk adımda güvenlik kodu, T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası bilgilerini girmek yeterlidir. Ardından ikinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri istenmektedir. Sistem, rastgele olarak öğrenciye ait 2 bilgiyi ister. İstenen bilgiler arasında öğrencinin doğduğu gün, öğrencinin kimliğinin kayıtlı olduğu il/ilçe, öğrencinin okul sınıf şubesi gibi bilgiler yer almaktadır.

Bu bilgiler doğru girildiği takdirde e-Okul sistemine başarılı bir giriş yapılmış olunacaktır ve öğrencinin bilgileri görüntülenebilecektir.

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e-OKUL NOT ÖĞRENME NASIL YAPILIR?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

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