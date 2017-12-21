" e-Okul VBS giriş nasıl yapılır?" sorusu, yarıyıl tatiline kısa bir süre kala daha fazla sorulmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve veli, ilk dönemin bitimine kısa bir süre kala sık sık e-Okul'a giriş yaparak notların son durumunu kontrol etmek istiyor. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul sınav sonuçları öğrenme nasıl? İşte detaylar.

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

İlk olarak https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gidin,

Güvenlik sorusu, T.C. Kimlik Numarası ve okul numarası bilgisini doğru bir şekilde doldurun,

Giriş butonuna basın ve sayfanın yönlenmesini bekleyin,

Açılan pencerede öğrencinin rastgele istenen kimlik bilgilerini doğru bir şekilde yazın,

Bilgileri yazdıktan sonra öğrencinin resmini seçin ve Giriş'e basın.

Bu aşamadan sonra e-Okul sistemine giriş yapmış olacaksınız. Açılan e-Okul sisteminde öğrencinin not bilgisine, devamsızlık bilgisine, ders programı bilgisine, sınav tarihleri bilgisine, öğrencinin davranış notlarına, yıl sonu notlarına, duyurulara, aldığı belgelere, varsa nakil durumuna, varsa diploma puanına ve öğrenci pansiyonda kalıyorsa pansiyon ile ilgili bilgilere erişim sağlanabilir.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

e-Okul sistemi tamamen ücretsizdir ve kullanımda herhangi bir ücret alınmamaktadır. Yukarıda bahsedilen hizmetleri kullanan öğrencilerden herhangi bir ücret/ödeme talep edilmez.

e-OKUL NEDİR?

e-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından 2007 yılında MEBBİS projesi kapsamında kullanıma açılan okul bilgi sistemidir. e-Okul sisteminde bir öğrencinin okula kaydından başlayıp mezuniyetine kadar olan tüm eğitim süreci yer almaktadır.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen e-Okul, sisteminde devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-okul sisteminde işlem yapmaktadır.

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

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