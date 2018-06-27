E-Okul VBS öğrencilerin ders notlarının öğrenilmesi dışında; dönem sonunda alınan belgeler, yıl sonu başarı puanları, şube not ortalaması, pansiyon bilgileri ve devamsızlık bilgilerine de ulaşım imkanı sağlar. Veliler, güncel olarak öğrencilerin başarı durumlarını kontrol edebilir ve sınıftaki diğer öğrenciler ile bir kıyaslama yapabilirler. Bilgilere erişim için, E-Okul VBS girişinin yapılması yeterlidir.
E-OKUL GİRİŞİ
E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sistemi ile veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.
E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;
- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.
- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.
- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.
- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.
Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.
TAKDİR-TEŞEKKÜR HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
Takdir-teşekkür hesaplama, E-Okul ile yapılır. Öğrencilerin dönem sonlarında sorgulamaya başladığı hesaplama işlemi için, öğretmenler tarafından sisteme tüm notların yüklenmiş olması gerekir. Ders notlarının tamamı yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Öğrencinin dönem sonunda alacağı belgeyi, yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;
- 70,00 - 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi
- 85,00 - 100 puan aralığında olanlar öğrenciler de takdir belgesi almaya hak kazanırlar. Takdir ve teşekkür belgesi dışında; arkadaşlarıyla ve çevresi ile iletişimi iyi olan, kültürel etkinlik ve yarışmalara katılan öğrencilere de onur belgesi verilir.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınavının sonuçları 26 Haziran 2018 tarihinde MEB'in resmi internt sitesi (www.meb.gov.tr) üzerinden adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları e-Okul sisteminde olmayacak.
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