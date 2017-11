E-Okul VBS nasıl giriş yapılır? e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranı

Eğitim alanında yapılan değişikliklerin sebebi eğitimin daha çağdaş bir seviyeye getirmektir Bu değişiklikler sadece müfredatlarda değil aynı zamanda velilerin ve öğrencilerin bilgilenmesini sağlayan sistemler de de meydana gelmiştir. Bu sistem eğitim alanını aha çağdaş ve ulaşılabilir bir hale getirmiştir. Bu sistemin adı ise e-okul sistemidir. Veliler her zaman öğrencisi hakkında bilgi almak için öğrencinin eğitim aldığı okula gidip öğretmenleri ile ayrı ayrı görüşme şansı yakalayamayabilir. Ya da çalışan ebeveynler bunun için ya işinden ya da çocuğuna ait bilgilerden feragat etmeleri gerekmektedir.Velileri bu dertten kurtarabilmek ve velilerin her an çocuklarına ait bilgilere ulaşabilmesini sağlayan bu sistem 2008 yılından beri hizmet vermektedir.

Gün geçtikçe de kullanımı artan bu sistemden sadece veliler değil aynı zamanda öğrenciler de bilgilenmek amaçlı kullanmaktadır. Bu sistem sizlerin velisi olduğunuz çocuğunuzun ilkokuldan don sınıfa kadar ait olan bilgilerini kayıt altında tutar ve sizlerin de isteği doğrultusunda bu bilgileri sizler ile kronolojik bir şekilde paylaşır. Bu bilgiler oldukça güvenilri ve doğru bilgilerdir. Çünkü bu bilgileri sisteme öğretmenler ya da okul yönetimindeki yetkililer girmektedir.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sadece veliler ve öğrencilerin kullanmadığı aynı zamanda öğretmenlerinde sıkça kullandığı bu sistem öğretmenlerinden oldukça yararına olan bir sistemdir. Her zaman veliler ile ilgilenemeyen ya da yüzlerce öğrencisi hakkında bilgileri aklında tutamayan öğretmenler böylelikle bu dertten de kurtulmuşlardır. Bu sistem sadece öğrencilerin ve velilerin not öğrendiği öğretmenlerinde sadece not girdiği bir sistem değildir.

Bu sistem aynı zaman öğrenci hakkında kayıt altına alınmış tüm bilgileri de tutar. Öğrenciniz hangi saatler içerisinde devamsızlık yapmış bu devamsızlığı izinli olarak mı yoksa izinsiz olarak mı yapmış gibi tüm bu soruların cevabını detaylı bir şekilde bulacağınız bir sistemdir. Öğrencinin devamsızlık bilgileri de en az not bilgiler kadar güvenilirdir. bu sistemde aynı zamanda öğrencinin eğitim görmüş olduğu okula dair önemli duyurular da paylaşılmakta ve öğrencilerin velilerin haberdar olması sağlanmaktadır.

E-okul sistemine giriş oldukça basit bir giriştir. Ayrıca bir şifreye ihtiyacınız yoktur. E- okul sistemine giriş yapabilmek içim öncelik ile internet bağlantısının bulunduğu bir akıllı cep telefonu ya da bilgisayardan internet erişimi sağlayın. Ardından resmi e-okul web sayfasına ulaşın. Sonrasında ise bu sayfada sizlerden bazı bilgileriniz istenecektir. Bu bilgiler öğrenciye ait olan öğrencinin T.c kimlik numarası ve öğrencinin eğitim gördüğü okulda kullandığı okul numarasıdır. Bu bilgileri uygun boşluklara girdikten sonra yan tarafta yer alan güvenlik kodunu da doğru bir şekilde uygun yere yazın. ve giriş butonuna basın. bu şekilde e- okul sistemine ulaşabilir ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip olabilirsiniz.

