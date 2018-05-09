e-Okul sistemine giriş yaparak öğrenciler ve veliler başta yazılı sonuçları olmak üzere birçok eğitim bilgisine ulaşabilir. Öğrenciler ve veliler, sisteme giriş yaparak tüm eğitim bilgilerini görüntüleyebilir. Peki e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? e-Okul sisteminden yazılı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

e-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Sayfa açıldığında sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş ekranında sizden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde yazmalısınız.

Daha sonrasında ikinci aşamada ise öğrencinin kimlik ve eğitim bilgileri istenmektedir. İstenen bilgiler arasında öğrencinin doğum günü, aile sıra no, cilt no, eğitim gördüğü şube gibi bilgiler yer almaktadır. Buradaki bilgiler girildikten sonra da sisteme giriş işlemi tamamlanmış olur.

e-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sol menüde yer alan Not Bilgisi seçeneği ile öğrencinin yazılı sınav sonuçları, sözlü notları ve performans ödevi notları gibi birçok not bilgisi görüntülenebilmektedir.

Yine sol menüde bulunan Devamsızlık Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Yıl Sonu Notları, Diploma Puanı, Nakil Durumu, Şube Yazılı Ortalamaları, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon Yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri ve Sağlıklı İlgili Fiziksel Uygunluk Karnesi gibi birçok seçenek ile öğrencinin tüm eğitim bilgileri görüntülenmektedir.

e-OKUL İLE HANGİ BİLGİLER GÖRÜNTÜLENEBİLİR?

2007 yılında MEB tarafından hizmete sokulan e-Okul sistemi, birçok yeniliği eğitim hayatımız ile buluşturmuş durumda, bunlardan bir tanesi de öğrenci öğretmen görüşmeleri. Bu konu artık beklenmesi gereken bir toplantı veya birkaç saat sürebilen toplu öğretmen görüşmeleri gibi durumlardan çıkmış durumda. Hem veli, hem öğrenci hem de öğretmenler için giriş seçenekleri bulunan e-okul, bir öğrencinin eğitim öğretim hayatı boyunca yaşanan kayda değer veya ayrıntılı birçok gelişmeyi kayıt altında tutuyor.

Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, ortaöğretim ve özel eğitim kurumları, resmi işlem ve duyurularını e-okul sistemi üzerinden yürütmektedir. Ancak, e-Okul yalnızca okullarla ilgili olan gelişmeleri içermez. Aynı zamanda, ortak düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarının duyuruları, sınav sonuç açıklamaları da e-Okul sistemi üzerinden öğrencilere ulaştırılır.

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