E-Okul VBS öğrencilerin ders notları dışında dönem sonunda alınan belgeler, yıl sonu başarı puanları, şube not ortalaması, pansiyon bilgileri ve devamsızlık bilgilerine erişim imkanı sunar. Veliler, güncel olarak öğrencilerin başarı durumlarını kontrol altında tutabilirler. Bilgilere erişim için, E-Okul VBS girişinin yapılması gerekir.

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E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul için; yönetim bilgi sistemi ve veli bilgilendirme sistemi olarak iki giriş seçeneği bulunur. Veli bilgilendirme sisteminden veliler ve öğrenciler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabilirler. Yönetim bilgi sisteminden ise öğretmenler, okul idaresi tarafından kendilerine verilen şifreyi kullanarak giriş yapabilirler. Giriş yaptıktan sonra, öğrencilerin sınav notlarını sisteme yükleyebilirler.

E-Okul üzerinden ulaşılabilecek bilgiler;

- Not bilgisi; Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından yüklendikten sonra kontrol edilebilir.

- Devamsızlık bilgisi; Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.

- Haftalık ders programı; Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.

- Şube not ortalaması; Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.

Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB okulların ne zaman kapanacağını açıkladı. İkinci dönem için son ders zili 8 Haziran 2018 tarihinde çalacak. 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ilk dersi ise 17 Eylül 2018’de başlayacak.

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