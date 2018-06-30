TAM Game ve PUBG Corp işbirliğiyle Türkiye, Azerbaycan ve Arap ülkelerini kapsayan ilk resmi PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS Ligi’nde, mart ayından bu yana yapılan maçlar ve yarı finalin ardından büyük finale katılmaya hak kazanan 20 takım, şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Bütün rakiplerini geride bırakan oyun, 16 bin dolar nakit ve ana sponsordan ekipman ödüllerinin yanı sıra, Berlin’de 25-29 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan 2 milyon dolar ödüllü ‘PUBG Global Invitational’ turnuvasında ülkemizi temsil etmeye de hak kazandı. Volkswagen Arena’da düzenlenen büyük finalde toplam 60 bin dolarlık nakit ödül dağıtıldı. Büyük finalde dereceye giren 2. takım Team Ready 8 bin dolar, 3. takım Beşiktaş eSports ise 4 bin dolar para ödülünün sahibi oldu. Dünyada ve Türkiye’de fenomen olan hayatta kalma oyunu PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG), LG Electronics’in ana sponsorluğunda Türkiye’deki PUBG ve eSpor severleri bir araya getirdi. HT Cumartesi'nden İlker Karaş'ın haberi...

‘TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA EN ÇOK OYNANAN OYUNLARDAN BİRİ’

PUBG’nin, dünya genelinde toplam 400 milyon oyuncu kitlesi bulunduğunu belirten Türkiye Topluluk ve İçerik Yöneticisi Barış Gürer, “PUBG olarak dünyada toplam Xbox, Mobil ve PC’yi sayarsak 400 milyonluk bir oyuncu kitlesine ulaştık. Kesinlikle Türkiye’de ve dünyada en çok oynanan oyunlardan biri” ifadelerini kullandı.