Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de son yılların en hızlı büyüyen pazarlarından biri olan e-spor’daki gelir rakamı son bir yılda yüzde 41 artışla 700 milyon dolara dayandı. Bu rakamın 422 milyon doları sponsor ve reklamlardan geldi.Gazete Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi...
E-spor’da dünya genelinde 2017 yılında 600’den fazla sponsorluk anlaşması imzalanırken, bu ilgiden Türkiye de nasibini aldı. Riot Games tarafından Türkiye’de de düzenlenen League of Legends (LoL) e-spor ligine aralarında Vodafone, Turkcell, Vestel, Ülker, Media Markt’ın da yer aldığı 12 marka destek verdi. Markaların E-spor’a olan ilgisi bunlarla da sınırlı kalmadı. LOL Türkiye Şampiyonluk Ligi’nde yer alan 8 takıma sponsor olan marka ve şirket sayısı 40’ı geçti. Haftalık ve sezonluk olarak girip çıkanlarla birlikte bu sponsor sayısı 70’i buluyor.
Türkiye’deki profesyonel e-spor takımlarının formalarına girmenin yıllık ücreti ise ortalama 150 bin dolar seviyesinden başlıyor.
Pazarın bu kadar çok markanın ilgisini çekmesinin sebeplerinden biri ise hiç şüphesiz ki oyuncu ve takımların yanı sıra, e-spor karşılaşmalarını izleyen ve takip edenlerin sayısı.
Sadece LoL özelinde Türkiye’de aylık 1 milyon, dünyada ise 100 milyon oyuncu bulunurken; Türkiye’de Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan lisanslı e-spor oyuncu sayısı 3 bin civarında. İzleyici sayılarına göz atacak olursak, Türkiye’de Süper Lig’deki derbi karşılaşmalarından sonra en çok izleyicisi olan spor dalı, e-spor ve bu kişilerin sayısı da 3.5 milyonu buluyor. Tekil izleyici sayısı ise 2017’de 2 milyonu geçmiş. Türkiye özelinde 2016 ve 2017 yıllarında toplamda 35 milyon saat e-spor yayını izlenmiş. Aylık ortalama toplam izleme 1.5 milyon saati buluyor.
2017’deki LOL Türkiye Şampiyonluk Ligi finalinde 1 milyondan fazla tekil izleyici rakamına ulaşılmış.
‘ÇOCUĞUMA 2 SAATTEN FAZLA OYNATMAM’
Türkiye’deki e-spor pazarının büyüklüğünün 30 milyon doları bulduğuna dikkat çeken Riot Games Türkiye Müdürü Bora Koçyiğit, “Bu yıl Türkiye’de E-Spor Federasyonu’nun kurulmasını bekliyoruz” diyor. (2013’te Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyete geçen Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu, aynı yıl kapatılmıştı).
E-spor denilince çoğu kişinin aklına oyuncuların ne kadar kazandığı sorusu geliyor. Koçyiğit’in verdiği bilgiye göre Türkiye’deki oyuncular aylık 10 bin TL ile 50 bin TL arasında kazanıyor. Çok kazananlar ise Türkiye liginde 13’ü Güney Koreli olmak üzere toplam sayıları 20 olan yabancılar. Ailelerin en büyük hassasiyeti olan oyun bağımlılığı konusunda ise Koçyiğit’in uyarıları şöyle: “Biz oyun şirketiyiz ama ‘Sürekli oyun oynayın’ demiyoruz. Kendi çocuğum olsa günde 2 saatten fazla oynatmam.”
VODAFONE LİGE İSMİNİ VERDİ
Vodafone, gençlik markası FreeZone altında adım attığı e-sporda Riot Games ile işbirliğine giderek League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’ne ismini verdi. LoL’un 2018 sezonu kış ve yaz mevsimi ligleri “Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi” ismini aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Son bir yılda e-spor pazarına 5 milyon TL’lik yatırım yaptık. Bu yıl 7 milyon TL olmak üzere gelecek 5 yılda toplam desteğimizin 30 milyon TL’ye ulaşmasını planlıyoruz” dedi.
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