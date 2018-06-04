E-ticaret taşımacılığına yeni bir soluk kazandıran Hepsiburada, Hepsiexpress iştirakiyle, Türkiye’deki e-ticaret dağıtım sektörünü hızlandırıyor, genişletiyor ve büyütüyor. Yenilikçi hizmet modeliyle, e-ticaret müşterilerini operasyonlarının merkezine koyan Hepsiexpress, sunduğu aynı gün, ertesi gün randevulu ve hafta sonu teslimat seçenekleri ile birlikte randevulu iade hizmetlerini e-ticaret kullanıcılarının hayatına kazandırdı. Hepsiexpress, özel eğitimlerden geçen ve performans sistemine dayalı çalışan profesyonel teslimat filosu sayesinde, müşterilerle sipariş verdikleri ürünleri hasarsız ve güvenilir bir şekilde buluşturmayı amaçlıyor.

Hepsiexpress Genel Müdürü Umut Aytekin ile firmanın e-ticaret dağıtım sektörüne ne gibi yenilikler ve çözümler sunduğunu konuştuk.

E-ticaret dağıtım sektöründeki sorunlara Hepsiexpress'den çözümler